SpaceX успешно запустила на орбиту ракету Falcon 9 с «грузовиком» Dragon, уже запускавшиеся ранее

SpaceX успешно запустила на орбиту ракету Falcon 9 с «грузовиком» Dragon, уже запускавшиеся ранее

Компания SpaceX произвела в пятницу успешный запуск ракеты Falcon 9, которая вывела на орбиту космический корабль Dragon с грузом для экипажа Международной космической станции (МКС).

Запуск ракеты Falcon 9 состоялся в 05:42 EDT (12:42 мск) с площадки космического пускового комплекса SLC-40 базы ВВС США на мысе Канаверал (штат Флорида). Эта ракета уже использовалась пару месяцев для доставки космического телескопа NASA TESS, предназначенного для поиска экзопланет.

Для космического грузовика Dragon это тоже был не первый полёт в космос. Но если запуск ракеты прошёл в апреле этого года, то Dragon был в полёте в 2016 году.

С целью снижения затрат на запуски повторно используемых ракет SpaceX в этот раз отказалась от посадки ускорителя с тем, чтобы задействовать его для дальнейших полётов, допустив его свободное падение в воды Атлантического океана. Как сообщается, компания переключается на новую модернизированную серию ускорителей.

SpaceX успешно запустила на орбиту ракету Falcon 9 с «грузовиком» Dragon, уже запускавшиеся ранее

На борту Dragon находится груз массой 2,7 т, который будет доставлен на МКС в понедельник, 2 июля. В этот раз экипажу МКС помимо продовольствия, оборудования и материалов для экспериментов был отправлен робот с искусственным интеллектом — интерактивный мобильный помощник для исследователей космоса CIMON (Crew Interactive MObile сompanioN). Его разработали специалисты Airbus и IBM. Робот похож на шар, оснащённый дисплеем. Он будет «помогать» немецкому астронавту Александеру Герсту в проведении научных экспериментов. Также учёные хотят выяснить, насколько может быть полезен ИИ для снятия стресса у экипажа МКС.


Олег Писарев, Supreme2.Ru


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