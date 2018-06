Японцы создали летающего «дракона», состоящего из независимых частей

Команда исследователей из лаборатории JSK при Университете Токио построила беспилотный летательный аппарат, который может изменять свою форму прямо в воздухе. Дрон получил вполне подходящее азиатскому изобретению название DRAGON, которое на самом деле является сокращением от громоздкого Dual-rotor embedded multilink Robot with the Ability of multi-deGree-of-freedom aerial transformatiON.

Дрон состоит из нескольких отдельных секций, каждая из которых оснащена независимым механизмом с пропеллером. Поэтому несмотря на то, что все части соединены друг с другом, движутся они при этом совершенно самостоятельно. Полуавтономное ПО решает, какую именно форму примет робот и самостоятельно составляет паттерны движения его частей.

Текущая версия DRAGON’а состоит из четырех сегментов, однако скоро исследователи планируют увеличить их количество до 20. Такой робот смог бы забираться в самые непроходимые участки и на дистанции работать в опасных для человека зонах в качестве ремонтника, спасателя или даже разведчика.