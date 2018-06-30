Японцы создали летающего «дракона», состоящего из независимых частей

Японцы создали летающего «дракона», состоящего из независимых частей

Команда исследователей из лаборатории JSK при Университете Токио построила беспилотный летательный аппарат, который может изменять свою форму прямо в воздухе. Дрон получил вполне подходящее азиатскому изобретению название DRAGON, которое на самом деле является сокращением от громоздкого Dual-rotor embedded multilink Robot with the Ability of multi-deGree-of-freedom aerial transformatiON.

Дрон состоит из нескольких отдельных секций, каждая из которых оснащена независимым механизмом с пропеллером. Поэтому несмотря на то, что все части соединены друг с другом, движутся они при этом совершенно самостоятельно. Полуавтономное ПО решает, какую именно форму примет робот и самостоятельно составляет паттерны движения его частей.

Текущая версия DRAGON’а состоит из четырех сегментов, однако скоро исследователи планируют увеличить их количество до 20. Такой робот смог бы забираться в самые непроходимые участки и на дистанции работать в опасных для человека зонах в качестве ремонтника, спасателя или даже разведчика.


Олег Писарев, Supreme2.Ru


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