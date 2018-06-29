Гигантский астероид "Веста" приблизился к Земле на расстояние взгляда

Астероид «Веста», в 50 раз превышающий размеры небесного тела, убившего динозавров, приблизился к Земле. Его уже видно невооруженным взглядом.

Об этом сообщает moika78.ru

Астероид, известный как 4 Vesta или Vesta («Веста») настолько велик и ярок, что он заметен даже на расстоянии в 160 миллионов километров.

Его можно увидеть в ночном небе рядом с Марсом, Сатурном и созвездием Стрельца. Как считают астрономы, «Весту» можно будет наблюдать без астрономических приборов до середины июля. С Земли огромный астероид в ночном небе выглядит как тускло-желтая точка.

Ученые НАСА уверяют, что оснований для паники нет, и шансы удара небесного тела по Земле — нулевые. Он не покидал свою орбиту в поясе астероидов. И уже после 16 июля «Весту» снова можно будет увидеть только с помощью телескопа. Однако почему он вдруг стал видимым, НАСА не объясняет.

Впрочем, «Веста» уже попадал в поле зрения. Последний раз астероид был хорошо виден на ночном небе в 2011 году. Также его можно с трудом увидеть в некоторые ясные ночи.

Существует предположение, что астероид легко разглядеть по сравнению с другими космическими телами в поясе астероидов из- за особенностей его поверхности. Она отражает больше света, чем луна.

«Веста» один из самых изученных космических объектов. В 1990-х годах в общих чертах рассмотреть поверхность «Весты» удалось с помощью телескопа «Хаббл».

Астероид был беспрецедентно подробно исследован миссией НАСА, известной как «Рассвет». В рамках миссии космический аппарат «Dawn» вышел на орбиту «Весты» и после сбора и передачи данных ушел к Церере.

Dawn, в частности, обнаружил, что на поверхности «Веста» есть огромные запасы водорода. Он также обнаружил яркие отражающие области, поверхности которых, вероятно, почти не претерпели изменения с момента образования «Весты» более 4 миллиардов лет назад.

«Веста» имеет слегка овальный вид. Поверхность небесного тела покрыта кратерами и пиками. На южном полюсе также обнаружен горный пик высотой 21 км. По высоте он уступает только марсианскому Олимпу (24 километра), известному как самая высока вершина в солнечной системе. Для справки: гора Эверест — самая высокая точка на Земле — 8,8 км.

Площадь поверхности «Весты» более 800 000 квадратных километров. Диаметр — 525,4 ± 0,2 км. Это вторая по величине космическая скала в солнечной системе. По размерам она уступает только Церере, которая недавно была признана карликовой планетой.