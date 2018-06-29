Гигантский астероид "Веста" приблизился к Земле на расстояние взгляда

астероид

Астероид «Веста», в 50 раз превышающий размеры небесного тела, убившего динозавров, приблизился к Земле. Его уже видно невооруженным взглядом.

Об этом сообщает moika78.ru

Астероид, известный как 4 Vesta или Vesta («Веста») настолько велик и ярок, что он заметен даже на расстоянии в 160 миллионов километров.

Его можно увидеть в ночном небе рядом с Марсом, Сатурном и созвездием Стрельца. Как считают астрономы, «Весту» можно будет наблюдать без астрономических приборов до середины июля. С Земли огромный астероид в ночном небе выглядит как тускло-желтая точка.

Ученые НАСА уверяют, что оснований для паники нет, и шансы удара небесного тела по Земле — нулевые. Он не покидал свою орбиту в поясе астероидов. И уже после 16 июля «Весту» снова можно будет увидеть только с помощью телескопа. Однако почему он вдруг стал видимым, НАСА не объясняет.

Впрочем, «Веста» уже попадал в поле зрения. Последний раз астероид был хорошо виден на ночном небе в 2011 году. Также его можно с трудом увидеть в некоторые ясные ночи.

Существует предположение, что астероид легко разглядеть по сравнению с другими космическими телами в поясе астероидов из- за особенностей его поверхности. Она отражает больше света, чем луна.

«Веста» один из самых изученных космических объектов. В 1990-х годах в общих чертах рассмотреть поверхность «Весты» удалось с помощью телескопа «Хаббл».

Астероид был беспрецедентно подробно исследован миссией НАСА, известной как «Рассвет». В рамках миссии космический аппарат «Dawn» вышел на орбиту «Весты» и после сбора и передачи данных ушел к Церере.

Dawn, в частности, обнаружил, что на поверхности «Веста» есть огромные запасы водорода. Он также обнаружил яркие отражающие области, поверхности которых, вероятно, почти не претерпели изменения с момента образования «Весты» более 4 миллиардов лет назад.

«Веста» имеет слегка овальный вид. Поверхность небесного тела покрыта кратерами и пиками. На южном полюсе также обнаружен горный пик высотой 21 км. По высоте он уступает только марсианскому Олимпу (24 километра), известному как самая высока вершина в солнечной системе. Для справки: гора Эверест — самая высокая точка на Земле — 8,8 км.

Площадь поверхности «Весты» более 800 000 квадратных километров. Диаметр — 525,4 ± 0,2 км. Это вторая по величине космическая скала в солнечной системе. По размерам она уступает только Церере, которая недавно была признана карликовой планетой.


!

Если для Вас конкретно эта новость оказалась важной или интересной - пожалуйста, поделитесь ею в своей любимой социальной сети с помощью кнопок, расположенных под этим текстом. Это поможет нам в будущем делать более качественную подборку материалов, исходя из Ваших потребностей\интересов.




Коды для вставки в блог\форум

blog comments powered by Disqus

Вспомним другие новости из этого раздела?


Ctrl+←

Интересные новости
Google и фонд Билла Гейтса создают революционную систему хранения энергииGoogle и фонд Билла Гейтса создают революционную систему хранения энергии
Маск подписал первый военный контракт на Falcon Heavy со спутникомМаск подписал первый военный контракт на Falcon Heavy со спутником
Зафиксирован неизвестный космический феноменЗафиксирован неизвестный космический феномен
Ученые по-новому взглянули на вероятность одиночества человечества во ВселеннойУченые по-новому взглянули на вероятность одиночества человечества во Вселенной
Билл Гейтс выделил $4 млн на создание ГМО-комаровБилл Гейтс выделил $4 млн на создание ГМО-комаров
Блок рекламы


Похожие новости
На Земле гораздо больше рек и озер, чем думали ученые: новое исследованиеНа Земле гораздо больше рек и озер, чем думали ученые: новое исследование
Астероид Оумуамуа из межзвёздного пространства оказался кометойАстероид Оумуамуа из межзвёздного пространства оказался кометой
Станция «Хаябуса-2» добралась до астероида РюгуСтанция «Хаябуса-2» добралась до астероида Рюгу
NASA и ЕКА запустят к двойному астероиду зонды нового поколенияNASA и ЕКА запустят к двойному астероиду зонды нового поколения
В самой большой песчаной пустыне на Земле появились озераВ самой большой песчаной пустыне на Земле появились озера
NASA неправильно считает астероиды?NASA неправильно считает астероиды?
Двухметровый астероид сгорел в небе над АфрикойДвухметровый астероид сгорел в небе над Африкой
К Земле приближается астероидК Земле приближается астероид
На окраине Солнечной системы обнаружен астероид-изгнанникНа окраине Солнечной системы обнаружен астероид-изгнанник
NASA показало вращение тысяч астероидов в Солнечной системеNASA показало вращение тысяч астероидов в Солнечной системе
Последние новости
Подгружаем последние новости