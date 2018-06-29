Honda прекращает разработку робота-андроида ASIMO

ASIMO (Advanced Step in Innovative Mobility) — вероятно, один из самых известных гуманоидных роботов. Honda начала разработку роботов-андроидов еще в 1980-х годах; тогда и в 1990-х компания построила ряд прототипов, а в октябре 2000 года представила ASIMO. С тех пор Honda продолжала разработку ASIMO; последняя версия робота — от 2014 года — в высоту достигает 130 сантиметров, весит 50 килограммов и может двигаться со скорость до семи километров в час.

Honda прекращает разработку робота-андроида ASIMO

Honda

Теперь же Honda объявила, что сворачивает проект, передает Engadget. По словам компании, технологии, наработки, использованные в ASIMO, найдет применение в других продукта компании, например в экзоскелете для помощи в реабилитации Walking Assist или технологии для самобалансирующегося мотоцикла Riding Assist.

Хотя Honda останавливает разработку ASIMO, не имеющего будущего как коммерческий продукт, компания вовсе не собирается отказываться от сфер робототехники и искусственного интеллекта: в ее стратегическом плане Vision 2030 этот сегмент занимает одну треть. Согласно изданию Kyodo News, представитель Honda сообщил, что компания планирует разработать и других двуногих роботов, однако они, вероятно, уже не будут называться ASIMO.


Олег Писарев, Supreme2.Ru


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