На Энцеладе нашли сложную органику

Ледяные луны планет-гигантов, Энцелад и Европа, считаются сегодня наиболее вероятными пристанищами внеземной жизни, и теперь надежд найти там живые организмы стало еще больше: в среду в журнале Nature была опубликована статья об обнаружении сложных органических соединений на Энцеладе.

Энцелад, шестой по размеру спутник Сатурна, покрыт толстой ледяной коркой, под которой находится океан жидкой воды, предположительно омывающий весь спутник. Через трещины во льду вода иногда поднимается над поверхностью; гейзеры на Энцеладе бьют на сотни метров, а их вещество частично падает обратно на поверхность спутника, а иногда относится за пределы гравитации Энцелада, застывает и образует ледяное кольцо на орбите спутника.

Перед тем, как погибнуть в атмосфере Сатурна в конце прошлого года, зонд «Кассини» несколько раз облетел Энцелад и его окрестности. Во время близких пролетов два аналитических инструмента «Кассини», Cosmic Dust Analyzer (CDA) и Ion and Neutral Mass Spectrometer (INMS) исследовали состав крошек льда на орбите и непосредственно состав раствора гейзеров. Первичный анализ показал, что вещество гейзеров больше чем на 90% состоит из воды с растворенными в ней минеральными солями; обнаружились также следовые количества низкомолекулярных органических веществ — метана, ацетилена, пропана.

Новые данные, полученные группой американских и немецких физиков, указывают на наличие в гейзерах Энцелада более сложных органических соединений, чем метан и ацетилен, с молекулярной массой до 200 а.е.м., причем ученые полагают, что до столкновения с анализаторами «Кассини» молекулы были еще больше.

Пока ученым не удалось установить, о каких именно веществах идет речь; это могут быть аминокислоты или высокомолекулярные углеводороды. Чтобы узнать наверняка, нужно отправить к Энцеладу новую миссию; «Кассини» сгорел в атмсофере Сатурна, но даже если бы он продолжал работать, его инструменты, не созданные для поиска жизни, не смогли бы помочь больше, чем уже помогли. Проекты новых миссий уже существуют — такие, как, например, Enceladus Life Finder (ELF). Авторы статьи полагают, что лед Энцелада может быть покрыт тонким слоем органических осадков, а в самом океане могут обнаружиться соединения, необходимые для существования жизни в известной нам форме, а возможно, и сама такая жизнь; допускается существование на спутнике бактерий, использующих в качестве источника энергии диоксид углерода и выдыхающих метан, подобно организмам-метаногенам на Земле.



