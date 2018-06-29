Телескоп «Джеймс Уэбб» изучит Большое красное пятно на Юпитере

Национальное управление США по воздухоплаванию и исследованию космического пространства (NASA) сообщило о том, что одной из многочисленных научных задач телескопа «Джеймс Уэбб» станет исследование Большого красного пятна на Юпитере.

Напомним, что «Джеймс Уэбб» станет самым мощным орбитальным телескопом в истории. Конструкция этой космической обсерватории предусматривает использование 18 сегментов, которые будут раздвинуты на орбите. Размер этого зеркала составит 6,5 метра.

Для изучения Большого красного пятна будет задействован инструмент для работы в среднем диапазоне инфракрасного излучения MIRI (Mid-InfraRed Instrument). Этот прибор состоит из спектрографа и камеры с датчиком, имеющим разрешение 1024 ? 1024 пикселя.

Используя возможности телескопа «Джеймс Уэбб», специалисты надеются исследовать химическую и тепловую структуры Большого красного пятна на Юпитере. Этот колоссальный атмосферный вихрь был открыт ещё в 1665 году. Размеры вихря достигают 40–50 тыс. километров в длину и 13–16 тыс. километров в ширину. Пятно меняется в размерах и изменяет свой цвет на протяжении нескольких веков наблюдений.

Исследователи надеются, что данные, полученные с борта нового телескопа, помогут разгадать загадку необычного цвета пятна. Кроме того, учёные постараются выяснить, генерируется ли внутри этого вихря тепло.

Между тем в NASA назвали новую дату запуска телескопа «Джеймс Уэбб». Отправить аппарат в космос планировалось в мае 2020 года, но теперь говорится о марте 2021-го.



