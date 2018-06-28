Зафиксирован неизвестный космический феномен

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Астрофизики из Университета Квинс в Белфасте (Ирландия) и Гавайского университета сообщили о неизвестном космическом феномене, прозванным «Коровой».

Они обнаружили меняющий яркость объект — транзиент, — который находился в галактике CGCG 137-068, удаленной от Земли на 60 мегапарсек (195,7 миллиона световых лет). Его характеристики не позволяют его однозначно отнести к известным явлениям, включая сверхновые. Об этом пишет издание Science Alert, передает Лента.ру.

Необычайно яркий объект был обнаружен 17 июня этого года с помощью телескопов на вулканах Мауна-Лоа и Халеакала (Гавайи), которые используются в рамках проекта ATLAS (англ. Asteroid Terrestrial-impact Last Alert System), предназначенного для отслеживания угрожающих Земле астероидов. Ученые рассказали о наблюдениях на интернет-сервисе ATel (The Astronomer’s Telegram), предназначенном для быстрого распространения среди астрономов информации о новых космических явлениях, включая гамма-вспышки, суперновые, новые и другие оптические транзиенты.

Сначала ученые предположили, что объект, получивший обозначение AT2018cow и прозвище «Корова», представлял собой катаклизматическую переменную (CV), которая находится в Млечном Пути и случайно оказалась на одной линии с галактикой CGCG 137-068. CV представляют собой тесные двойные системы, в которых одна звезда принимает на себя вещество другой, что является причиной периодических ярких взрывов (новых). Однако 19 июня испанские астрофизики подтвердили, что объект находится в CGCG 137-068.

По оценкам, светимость объекта за три дня выросла до 4,1 на 10 в 44-й степени эрг в секунду, что сравнимо с чрезвычайно яркими сверхновыми, однако скорость роста была слишком высока для транзиентов известных типов. Скорость разрастания вспышки была оценена в 42 тысячи километров в секунду. Это значит, что выброшенное при взрыве вещество должно испытывать на себе релятивистские эффекты. Начиная с 19 июня объект начал тускнеть.

Всего за объектом наблюдало около двух десятков крупных телескопов по всему миру. Ученые полагают, что они, вероятно, зафиксировали очень редкий тип сверхновой класса Ic-BL или мощный гамма-всплеск, однако ряд отличительных особенностей делает точную природу явления невыясненной.


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