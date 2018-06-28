В галактике в созвездии Геркулеса зафиксировали загадочную вспышку

Странное событие было замечено астрономами 16 июня, при помощи телескопов системы ATLAS в обсерватории Халеакала на Гавайях. Необычная вспышка напоминала взрыв сверхновой, однако была намного ярче и потому, в частности, привлекла внимание ученых по всему миру. Объект получил название AT2018cow. По словам специалистов, как правило, при взрыве сверхновых пик яркости достигается за несколько недель, однако в данном случае всего за три дня объект оказался примерно в 10 раз ярче обычной сверхновой. Около 20 групп исследователей, используя телескопы на как минимум четырех континентах Земли и в космосе, продолжили — вслед за наблюдениями ATLAS — изучать загадочное событие.

Стивен Смартт (Stephen Smartt), астрофизик из Университета Квинс в Белфасте, вначале предполагал, что вспышка произошла где-то в нашей галактике — из-за такой чрезвычайно высокой яркости, передает The Washington Post. Однако другие ученые провели спектроскопические анализы объекта и обнаружили, что у него есть признаки, ассоциирующиеся с галактикой CGCG 137?068 в созвездии Геркулеса, которая находится от нас примерно в 200 миллионах световых лет.

Stephen Smartt / ATLAS

Это не так уж далеко, по астрономическим меркам, и можно было бы предположить, что взрыв произвел детектируемые гравитационные волны. Однако детекторы LIGO в Вашингтоне и Луизиане на данный момент находятся в стадии обновлении, потому пока неизвестно, смог ли кто-либо обнаружить эти сигналы.

Дальнейшее изучение AT2018cow только прибавило загадочности объекту. Так, оказалось, что он был чрезвычайно ярким во всех частях электромагнитного спектра — начиная от рентгеновских лучей и заканчивая радиоволнами. При этом, как известно, в спектрах большинства сверхновых присутствуют линии поглощения (темные участки в наблюдаемых спектрах), однако AT2018cow, по словам Смартта, в этом смысле «удивительно гладкий». По словам ученого, у обнаруженного сигнала есть и другие странные особенности, которые пока не удалось соотнести с особенностями других сверхновых.

Вспышка, впрочем, уже начала терять в яркости. По предположению астрономов, это может быть сверхновая типа Ic, вызванная коллапсом ядра массивной звезды, которая уже утратила внешний слой из водорода и гелия. Однако, как подчеркивает Смартт, требуются еще месяцы дополнительных исследований и анализа, прежде чем ученые смогут опубликовать в формальном виде подробности изучения этого необычного события.



