Нейросеть научилась распознавать изображения, обработанные в Photoshop

Ученые Мэрилендского университета в Колледж Парке научили AI определять, было ли фото обработано в Photoshop. Такая возможность может быть полезна журналистам при выявлении фейков, а также в судебном деле — для обнаружения сфабрикованных доказательств, пишут AIN.UA.

Нейросеть научилась распознавать изображения, обработанные в Photoshop

Технология машинного обучения уже показала свою эффективность в обнаружении спама, фальсификации транзакций с кредитных карт, в понимании человеческой речи. И теперь машина научилась обнаруживать признаки редактирования изображений. Для этого она анализирует контуры и шумы, чтобы выявить любое несоответствие.

Оценка осуществляется двумя методами. Первый метод использует поток RGB (измеряя значения красного, зеленого и синего цвета пикселей), чтобы обнаружить фальсификацию. Второй анализирует шум, который представляет собой случайные изменения цвета и яркости изображения и производится датчиком цифровой камеры или как побочный продукт манипуляции программным обеспечением. Многие фотографии и камеры имеют уникальные шумовые характеристики, поэтому можно обнаружить несоответствия шума между аутентичными и подделанными областями, особенно если изображения были объединены из двух или более фотографий.

Нейросеть научилась распознавать изображения, обработанные в Photoshop

По словам старшего научного сотрудника Adobe Влада Морариу, который принимал участие в работе, алгоритм умеет выявлять не только артефакты, невидимые даже самому скрупулезному эксперту-человеку, но и определять техники редактирования. Для тренировки алгоритма ученые использовали десятки тысяч отредактированных изображений.


Майя Яровая, AIN


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