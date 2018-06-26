NASA и ЕКА запустят к двойному астероиду зонды нового поколения

NASA и ЕКА запустят к двойному астероиду зонды нового поколения

Солнечная система полна огромных астероидов. Большая их часть дрейфует в космосе на безопасном расстоянии, однако всегда существует шанс, что то или иное космическое тело столкнется с Землей. В результате могут пострадать миллионы человек, а потому ученым важно как можно скорее научиться предотвращать столкновения нашей планеты с космическим мусором.

В течение следующих десяти лет NASA и ЕКА сделают первый шаги в разработке оборонительного плана по защите Земли от астероидов. NASA запустит зонд DART (который врезается в объект и тем самым пытается изменить его траекторию) в 2022 году. В свою очередь, ЕКА запустит собственный зонд Hera для изучения результатов столкновения с астероидами в 2026 году.

Целью Hera станет двойной астероид, который регулярно пролетает в опасной близости от Земли. Это пара из большого астероида, Дидмоса, и малого, названного Дидимон. Примерно 25% астероидов нашей звездной системы являются двойными, однако до сих пор их ни разу не посещали исследовательские зонды.

Hera прибудет к этим астроидам уже тогда, когда их траектория изменится от удара DART. Зонд проведет исследования в рамках своей миссии с помощью технологии LIDAR. Конечная цель исследования — собрать достаточно данных, на базе которых в дальнейшем можно будет разработать несколько новых методов исследования астероидов. К примеру, ранее космический корабль ЕКА Rosetta уже посещал комету Чурюмова-Герасименко и измерил ее массу, но повторить подобную стратегию с двойным астероидом не получится из-за гравитационного воздействия обоих астероидов.

Кроме того, Hera будет оснащена двумя CubeSats, благодаря которым астрономы смогут протестировать различные научные инструменты и новые коммуникационные технологии. Hera будет выходить на связь с земными станциями и собственными мини-спутниками, и в случае успеха это поможет инженерам повысить качество связи в космосе.


Олег Писарев, Supreme2.Ru


!

Если для Вас конкретно эта новость оказалась важной или интересной - пожалуйста, поделитесь ею в своей любимой социальной сети с помощью кнопок, расположенных под этим текстом. Это поможет нам в будущем делать более качественную подборку материалов, исходя из Ваших потребностей\интересов.




Коды для вставки в блог\форум

blog comments powered by Disqus

Вспомним другие новости из этого раздела?


Наука и техника

←+Ctrl+→

Интересные новости
Google и фонд Билла Гейтса создают революционную систему хранения энергииGoogle и фонд Билла Гейтса создают революционную систему хранения энергии
NASA показало необычную дюну на МарсеNASA показало необычную дюну на Марсе
Маск подписал первый военный контракт на Falcon Heavy со спутникомМаск подписал первый военный контракт на Falcon Heavy со спутником
Создан нанолазер, который меняет цвет как хамелеонСоздан нанолазер, который меняет цвет как хамелеон
В Мексике найдены окаменелые останки мухи возрастом 90 млн летВ Мексике найдены окаменелые останки мухи возрастом 90 млн лет
Блок рекламы


Похожие новости
NASA показало необычную дюну на МарсеNASA показало необычную дюну на Марсе
NASA неправильно считает астероиды?NASA неправильно считает астероиды?
В Оксфорде запустят первый университет на блокчейнеВ Оксфорде запустят первый университет на блокчейне
Американка судится с NASA за пробирку лунной пыли
NASA отказалось от проекта создания лунохода, в который уже вложено $100 млнNASA отказалось от проекта создания лунохода, в который уже вложено $100 млн
Новый аппарат NASA поможет определить границы гелиосферыНовый аппарат NASA поможет определить границы гелиосферы
В Украине провели испытания нового боевого модуля с управляемыми ракетами
SpaceX запустит в космос ракету Falcon 9 нового поколенияSpaceX запустит в космос ракету Falcon 9 нового поколения
NASA в прямом эфире запускает новую миссию на Марс
Робототехника и программирование как инструменты в образовании подрастающего поколенияРобототехника и программирование как инструменты в образовании подрастающего поколения
Последние новости
Подгружаем последние новости