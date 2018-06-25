Создан самый маленький компьютер в мире: новый рекорд

Недавнее заявление компании IBM о том, что она создала самый маленький компьютер в мире, вызвало немало удивление у специалистов из Университета штата Мичиган, авторов предыдущего рекорда. Команда решила вновь уйти в отрыв и превзошла IBM, представив общественности устройство, размером всего 0,3 мм — намного меньше рисового зернышка.

Причиной этой гонки стала сама IBM, которая потребовала пересмотреть правила того, какое устройство должно называться «компьютером». Предыдущие системы (в том числе и 2x2x4mm Michigan Micro Mote от мичиганских инженеров) могли сохранять данные даже без внешнего источника питания. Однако новые системы теряют все данные, стоит отключить их от сети. На привычные нам стационарные компьютеры это не слишком похоже, поскольку стоит обеспечить их питанием — и доступ к данным восстановится. Поэтому Дэвид Блау, профессор в области электротехники и вычислительных технологий, заявил, что не уверен, стоит ли называть «компьютерами» новые системы. «Мы считаем, что это лишь вопрос точки зрения», отметил он.

В дополнение к набору оперативной памяти и новым фотоэлектрическим элементами, новые устройства также оснащены полноценными процессорами и беспроводными устройствами приема и передачи данных. Поскольку компьютеры слишком малы для того, чтобы установить на них приемники радиосигналов, передача данных осуществляется посредством светового излучения.

Одной из самых больших проблем в разработке столь малых систем, по словам специалистов IBM, был сам факт работы при чрезвычайно низкой мощности. На помощь пришел свет, который и обеспечивает установку энергией. Другая проблема — это достижение высокой точности работы в ограниченных условиях, поскольку традиционные электрические сигналы вносят множество помех.

Гибкость системы и ее компактные размеры могут быть использованы в том числе и для диагностики онкологических заболеваний. Существует теория, что опухолевые ткани нагреваются быстрее здоровых, но в настоящий момент данных не достаточно, поскольку подобная операция требует весьма точечного и деликатного воздействия. Крошечные температурные датчики биосовместимы, а потому их можно имплантировать в клетки и по колебаниям температуры следить за тем, успешна или неудачна текущая терапия.



