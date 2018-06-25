ВСУ получили новую современную технику

Предприятие «Искра» передало украинским военным радиолокационные станции, предназначенные для контроля воздушного пространства и наведения средств ПВО. Об этом пишет Сегодня.

Среди переданной техники отмечается радиолокационная станция (РЛС) 79К6. Это подвижная трехкоординатная радиолокационная станция кругового обзора, которая позволяет обнаруживать воздушные цели на расстоянии до 400 км, подавать их координаты средствам противовоздушной обороны для немедленной реакции и уничтожения противника.

Конструкторы отмечают, что одним из основных преимуществ является быстрое развертывание РЛС – до 30 минут.

Также военные получили радар 35Д6 и модернизированный к виду 35Д6М РЛС 19Ж6. Эти радары предназначены для обнаружения целей на малых и средних высотах в условиях воздействия активных и пассивных помех с выдачей координатной и трассовой информации, а также для работы в составе современных автоматизированных систем ПВО и для выдачи целеуказания зенитно-ракетным комплексам.

Как сообщалось, КП «Искра» вчера посетил президент Украины. Ему показали новейшие разработки украинского оборонпрома. Петр Порошенко озвучил ракетные планы Украины и отметил, что РЛС, производимые на этом предприятии, по своим характеристикам намного лучше, нежели импортные.

Напомним, в 2017 году в Украине представили 3D-радар для ПВО. Новая радиолокационная система позволит выявлять тактические и крылатые ракеты. Радар может выявлять цели в радиусе 500 километров и на всех высотах, а также отслеживать до 500 целей одновременно.