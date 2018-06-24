С МКС запустили спутник-уборщик с сетью и гарпуном

Спутник RemoveDEBRIS — среди других научных инструментов — был доставлен на МКС космическим кораблем Dragon, запущенным компанией SpaceX с помощью ракеты-носителя Falcon 9 в апреле. На днях 100-килограммовый экспериментальный аппарат, с помощью которого надеются испытать технологии для уборки космического мусора, запустили с борта станции, передает NASASpaceFlight.com

В ближайшие два месяца наземные операторы будут включать и проверять все подсистемы спутника. Научные эксперименты при этом планируют начать приблизительно в сентябре, для каждого из них, как предполагается, потребуется от трех до четырех недель (это связано с тем, что каждый из экспериментов ученые планируют записать на видео с высоким разрешением). Сообщается, что три из четырех планируемых экспериментов разработала компания Airbus.

Surrey Space Centre

Сначала RemoveDEBRIS запустит один из двух спутников CubeSat на расстояние приблизительно пять-семь метров, после чего использует сеть, чтобы поймать его. В декабре же, в рамках второго эксперимента, при помощи навигационной системы, использующей 2D-камеры и 3D-лидар, RemoveDEBRIS будет отслеживать второй запущенный микроспутник. В феврале 2019 года состоится третий эксперимент: RemoveDEBRIS запустит уже третий объект — его главный спутник должен будет поймать при помощи специального гарпуном, выбрасываемого со скоростью 20 метров в секунду. В конце миссии, где-то в марте 2019 года, аппарат должен будет развернуть парус, с помощью которого сможет быстрее сойти с орбиты.



