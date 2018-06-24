Новостей.COM ⇒ Наука и техника

Маск подписал первый военный контракт на Falcon Heavy со спутником Компания Илона Маска SpaceX получила контракт на запуск военного спутника с помощью тяжелой ракеты-носителя Falcon Heavy. Об этом сообщает Spacenews со ссылкой на Центр космических и ракетных систем ВВС США . «Воздушные силы США заключили со SPACEX контракт на сумму 130 миллионов долларов на запуск космического спутника (AFSPC)-52», — говорится в сообщении. Его запуск пройдет в Космическом центре имени Кеннеди, штат Флорида в конце 2020 года. Отмечается, что это первый военный контракт SPACEX для Falcon Heavy. Конкуренты SPACEX — компания United Launch Alliance — предлагали за запуск ракеты Delta IV 350 миллионов долларов. Источник: Укринформ

Хвыля

!

Если для Вас конкретно эта новость оказалась важной или интересной - пожалуйста, поделитесь ею в своей любимой социальной сети с помощью кнопок, расположенных под этим текстом. Это поможет нам в будущем делать более качественную подборку материалов, исходя из Ваших потребностей\интересов.