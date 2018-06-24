Маск подписал первый военный контракт на Falcon Heavy со спутником
Компания Илона Маска SpaceX получила контракт на запуск военного спутника с помощью тяжелой ракеты-носителя Falcon Heavy.
Об этом сообщает Spacenews со ссылкой на Центр космических и ракетных систем ВВС США.
«Воздушные силы США заключили со SPACEX контракт на сумму 130 миллионов долларов на запуск космического спутника (AFSPC)-52», — говорится в сообщении.
Его запуск пройдет в Космическом центре имени Кеннеди, штат Флорида в конце 2020 года.
Отмечается, что это первый военный контракт SPACEX для Falcon Heavy.
Конкуренты SPACEX — компания United Launch Alliance — предлагали за запуск ракеты Delta IV 350 миллионов долларов.
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