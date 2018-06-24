Google и фонд Билла Гейтса создают революционную систему хранения энергии

Нобелевский лауреат, профессор физики Роберт Лафлин придумал систему хранения энергии, которая должна придать новый импульс прогрессу ВИЭ — недорогую, гибкую и масштабируемую.

В подразделении Alphabet Х разработали компьютерные модели и чертежи. А теперь, когда пришло время собрать прототип, к проекту присоединяется еще один тяжеловес — основатель Microsoft Билл Гейтс и его фонд Breakthrough Energy Ventures.

Сохранение выработанной электроэнергии — одно из слабых мест новой энергетики — сейчас выступает одним из ограничителей для ее распространения. Запасающих энергию на короткое время аккумуляторов недостаточно. В идеале, хранить выработанное электричество надо месяцами, отдавать его по первому требованию, а сами системы монтировать как в местах генерации электричества, так и вблизи конечных потребителей. При этом схема должна быть недорогой и масштабируемой.

Роберт Лафлин утверждает, что энергию можно сохранить на долгое время благодаря соли — одному из самых распространенных на Земле минералов. О своем проекте Malta он упомянул в беседе с MIT Technology Review. Сам проект в июле прошлого года рассекретили журналисты Bloomberg: компанию финансирует подразделение Alphabet, ранее известное как Google X, где разрабатывают долгосрочные проекты, потенциально революционные, но с неочевидными рыночными перспективами. Сейчас онлайн выложен патент, в котором описана технология. А на сайте Malta утверждают, что все готово для производства прототипа:

«У нас проработан дизайн, который мы почти готовы воплотить в железе — вплоть до точного угла каждой лопасти турбины, напряжения и толщины используемых материалов». В основе системы — обычная поваренная соль. Это вещество обладает хорошей теплоемкостью, температурой плавления в 800 градусов, а главное — оно невероятно дешево. В установке Malta предлагают за счет излишков энергии плавить соль, запасая ее. А при необходимости — преобразовывать разницу температур между жидкой солью и хладагентом обратно в электричество.

В Malta уверяют, что нужно не так много индивидуальных компонентов — в основном турбины и компоненты системы теплового обмена. Все остальное — цистерны, хладагент и, конечно, соль — уже производится в промышленных количествах.

Саму систему можно установить и там, где производят электроэнергию, и там, где ее потребляют. При этом цистерну с солью можно «заряжать» тысячи раз. Malta уверяет, что работать установка будет до 40 лет — то есть минимум втрое дольше, чем предлагаемые сейчас альтернативные решения. А для ее масштабирования нужно лишь добавить пару цистерн с солью и хладагентом.

Теперь у проекта, по словам Лафлина, появился еще один очень серьезный сторонник — это миллиардный фонд Билла Гейтса Breakthrough Energy Ventures. Также в деятельности фонда участвуют Джефф Безос, Джек Ма и Ричард Брэнсон. Детали соглашения, как отмечает CNBC, пока не обнародованы.