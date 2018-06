Курт Хьюз (Kurt Hughes) учился на архитектора, однако последние 35 лет своей жизни провел, разрабатывая дизайн яхт. Вероятно, этот опыт помог ему реализовать новый, весьма необычный проект — создать уникальный домик в виде… лунного посадочного модуля.

Kurt Hughes

Как рассказал Хьюз изданию The Seattle Times, на создание такого проекта его вдохновил космический лагерь при Музее авиации в Сиэтле (Museum of Flight), который его младшая сестра посещала около 10 лет назад. В последующие годы он разработал и построил прототип — при этом в случае необходимости он изменял дизайн, чтобы быть уверенным в том, что на такую постройку можно будет получить официальное разрешение и она сможет служить в качестве дома, передает New Atlas. Lunar Lander (такое название получил домик) поддерживается тремя стальными балками, которые, как сообщается, позволяют размещать его и на пересеченной местности, и закрепляется специальными тросами.

Kurt Hughes

Ко входу в домик ведет лестница, и, зайдя внутрь, посетители оказываются в помещении площадью примерно 22 квадратных метра, с весьма комфортабельным, приятным на вид интерьером. Внутри Lunar Lander можно заметить, в частности, обеденный стол, небольшую кухню, ванную, а также лестницу, ведущую вниз, в спальную комнату. Наверху домика виден стеклянный купол, а сбоку — круглое окно, похожее на иллюминатор. Сообщается, что Lunar Lander не подключен к электросети, а электроэнергию получает при помощи солнечной панели.

Kurt Hughes

Хьюз планирует и дальше проектировать дизайн Lunar Lander, разрабатывая новые, улучшенные прототипы.