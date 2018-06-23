Домик в виде лунного посадочного модуля
Курт Хьюз (Kurt Hughes) учился на архитектора, однако последние 35 лет своей жизни провел, разрабатывая дизайн яхт. Вероятно, этот опыт помог ему реализовать новый, весьма необычный проект — создать уникальный домик в виде… лунного посадочного модуля.
Kurt Hughes
Как рассказал Хьюз изданию The Seattle Times, на создание такого проекта его вдохновил космический лагерь при Музее авиации в Сиэтле (Museum of Flight), который его младшая сестра посещала около 10 лет назад. В последующие годы он разработал и построил прототип — при этом в случае необходимости он изменял дизайн, чтобы быть уверенным в том, что на такую постройку можно будет получить официальное разрешение и она сможет служить в качестве дома, передает New Atlas. Lunar Lander (такое название получил домик) поддерживается тремя стальными балками, которые, как сообщается, позволяют размещать его и на пересеченной местности, и закрепляется специальными тросами.
Kurt Hughes
Ко входу в домик ведет лестница, и, зайдя внутрь, посетители оказываются в помещении площадью примерно 22 квадратных метра, с весьма комфортабельным, приятным на вид интерьером. Внутри Lunar Lander можно заметить, в частности, обеденный стол, небольшую кухню, ванную, а также лестницу, ведущую вниз, в спальную комнату. Наверху домика виден стеклянный купол, а сбоку — круглое окно, похожее на иллюминатор. Сообщается, что Lunar Lander не подключен к электросети, а электроэнергию получает при помощи солнечной панели.
Kurt Hughes
Хьюз планирует и дальше проектировать дизайн Lunar Lander, разрабатывая новые, улучшенные прототипы.
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