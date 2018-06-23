Домик в виде лунного посадочного модуля

Домик в виде лунного посадочного модуля

Курт Хьюз (Kurt Hughes) учился на архитектора, однако последние 35 лет своей жизни провел, разрабатывая дизайн яхт. Вероятно, этот опыт помог ему реализовать новый, весьма необычный проект — создать уникальный домик в виде… лунного посадочного модуля.

Домик в виде лунного посадочного модуля

Kurt Hughes

Как рассказал Хьюз изданию The Seattle Times, на создание такого проекта его вдохновил космический лагерь при Музее авиации в Сиэтле (Museum of Flight), который его младшая сестра посещала около 10 лет назад. В последующие годы он разработал и построил прототип — при этом в случае необходимости он изменял дизайн, чтобы быть уверенным в том, что на такую постройку можно будет получить официальное разрешение и она сможет служить в качестве дома, передает New Atlas. Lunar Lander (такое название получил домик) поддерживается тремя стальными балками, которые, как сообщается, позволяют размещать его и на пересеченной местности, и закрепляется специальными тросами.

Домик в виде лунного посадочного модуля

Kurt Hughes

Ко входу в домик ведет лестница, и, зайдя внутрь, посетители оказываются в помещении площадью примерно 22 квадратных метра, с весьма комфортабельным, приятным на вид интерьером. Внутри Lunar Lander можно заметить, в частности, обеденный стол, небольшую кухню, ванную, а также лестницу, ведущую вниз, в спальную комнату. Наверху домика виден стеклянный купол, а сбоку — круглое окно, похожее на иллюминатор. Сообщается, что Lunar Lander не подключен к электросети, а электроэнергию получает при помощи солнечной панели.

Домик в виде лунного посадочного модуля

Kurt Hughes

Хьюз планирует и дальше проектировать дизайн Lunar Lander, разрабатывая новые, улучшенные прототипы.


Олег Писарев, Supreme2.Ru


!

Если для Вас конкретно эта новость оказалась важной или интересной - пожалуйста, поделитесь ею в своей любимой социальной сети с помощью кнопок, расположенных под этим текстом. Это поможет нам в будущем делать более качественную подборку материалов, исходя из Ваших потребностей\интересов.




Коды для вставки в блог\форум

blog comments powered by Disqus

Вспомним другие новости из этого раздела?


Ctrl+←

Интересные новости
В Оксфорде запустят первый университет на блокчейнеВ Оксфорде запустят первый университет на блокчейне
NASA неправильно считает астероиды?NASA неправильно считает астероиды?
NASA показало необычную дюну на МарсеNASA показало необычную дюну на Марсе
Украинские гидроархеологи нашли в Днепре средневековый корабльУкраинские гидроархеологи нашли в Днепре средневековый корабль
В Мексике найдены окаменелые останки мухи возрастом 90 млн летВ Мексике найдены окаменелые останки мухи возрастом 90 млн лет
Блок рекламы


Похожие новости
Дрон Parrot Anafi пишет видео в формате 4К HDRДрон Parrot Anafi пишет видео в формате 4К HDR
От молекулярных гонок до микро-домика: прогресс нанотехнологийОт молекулярных гонок до микро-домика: прогресс нанотехнологий
Видео дня: второй запуск суборбитального ракетоплана VSS UnityВидео дня: второй запуск суборбитального ракетоплана VSS Unity
Учитель из Одессы записал углубленный онлайн-курс по физике. Он насчитывает 473 видеоурока и доступен на YoutubeУчитель из Одессы записал углубленный онлайн-курс по физике. Он насчитывает 473 видеоурока и доступен на Youtube
В Украине провели испытания нового боевого модуля с управляемыми ракетами
Свидание Уилла Смита с роботом Софией закончилось провалом (видео)Свидание Уилла Смита с роботом Софией закончилось провалом (видео)
Маск опубликовал видео со своей Tesla на орбите
«Никакое фото из космоса не передаст то, что мы видели своими глазами»: главные цитаты Леонида Каденюка«Никакое фото из космоса не передаст то, что мы видели своими глазами»: главные цитаты Леонида Каденюка
Компания Rocket Lab провела успешный запуск первой коммерческой ракеты (видео)
Ученые показали, как выглядел подросток 9000 лет назад (ФОТО, ВИДЕО)Ученые показали, как выглядел подросток 9000 лет назад (ФОТО, ВИДЕО)
Последние новости
Подгружаем последние новости