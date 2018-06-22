Daimler превратил угольную электростанцию в хранилище энергии

Daimler превратил угольную электростанцию в хранилище энергии

Mercedes-Benz Energy, дочернее предприятие немецкого автоконцерна Daimler, совместно с партнёрами создала на базе угольной электростанции в Эльферлингзене ??крупное хранилище энергии, воспользовавшись 1920 модулями аккумуляторных батарей для электромобилей.

Угольная электростанции, построенная в 1912 году, была недавно закрыта. Запущенная в её здании система на 8,96 МВт/9,8 МВт·ч использует в общей сложности 1920 аккумуляторных батарей. Этих батарей хватило бы для оснащения 600 электромобилей Smart концерна Daimler.

Daimler превратил угольную электростанцию в хранилище энергии

«Крупное хранилище энергии является символом трансформации способа хранения и использования энергии — от поставок в электросети из ископаемых источников энергии к экологически безопасному расширению производственно-сбытовой цепочки электромобилей, что позволило снизить выбросы CO2», — прокомментировал запуск хранилища автоконцерн.

Daimler превратил угольную электростанцию в хранилище энергии

Построенное хранилище будет использоваться для поддержания баланса энергосистемы Германии. Партнёрами Mercedes-Benz Energy в этом проекте выступили ENERGIE и The Mobility House. Он следует за несколькими другими крупномасштабными проектами по хранению энергии, реализованными Mercedes-Benz Energy. Например, в прошлом году компания с партнёрами построила более крупное хранилище энергии в Херренхаузене. Его ёмкость составляет 17,4 МВт·ч.


Олег Писарев, Supreme2.Ru


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