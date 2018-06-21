Fujitsu будет использовать дроны для защиты исчезающих видов флоры и фауны в Австралии

Fujitsu будет использовать дроны для защиты исчезающих видов флоры и фауны в Австралии

Компания Fujitsu анонсировала с департаментом окружающей среды и наследия Нового Южного Уэльса (Австралия) совместный проект Digital Owl, направленный на улучшение мониторинга состояния находящихся под угрозой исчезновения флоры и фауны с помощью дронов.

Во вторник на конференции Fujitsu World Tour 2018 в Сиднее Ли Стюарт (Lee Stewart) рассказал о деталях проекта Digital Owl, который родился из идеи использования технологий для обеспечения более устойчивых и экологически безопасных результатов.

«Актуальность защиты видов, находящихся под угрозой исчезновения в Австралии, очень высока, только в Новом Южном Уэльсе существует около 1000 видов флоры и фауны, которым грозит исчезновение», — пояснил Стюарт.

Одним из направлений проекта Project Owl является получение более глубоких знаний о находящемся под угрозой исчезновения виде акации — Acacia dangarensis. Эта акация произрастает на вершине и склонах горы Дангар, находящейся к югу от Мерривы в национальном парке Goulburn River National Park Нового Южного Уэльса.

Fujitsu будет использовать дроны для защиты исчезающих видов флоры и фауны в Австралии

«Это дерево встречается только на данной территории, и мы не знаем, сколько там таких деревьев, где конкретно они растут, и увеличивается или уменьшается их популяция», — рассказал Стюарт.

С помощью дронов учёные планируют первоначально собрать достаточно видеоматериала и фотографий для дальнейшего анализа, после чего полёты дронов будут продолжены на большей высоте, чтобы исследовать больше территорий за более короткое время.


Олег Писарев, Supreme2.Ru


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