Новый ИИ от Google предсказывает смерть пациентов в больнице

Статья о новой технологии опубликована в журнале npj Digital Medicine. Если подобного рода ИИ станут устанавливать в больницах, то он поможет им сэкономить деньги и более эффективно распределять ресурсы, увеличивая число жизней, которые можно спасти.

В больничном ИИ использованы те же технологии, что и других программах ИИ от Google , вроде алгоритма распознавания образов или программ DeepMind, способных играть в го и оптимизировать серверные. Но в этот раз программу натренировали оценивать состояние пациента, основываясь на тысячах факторов из его медицинской карты.

С помощью этой информации софт способен предсказать, умрет ли пациент в больнице и когда это случится. Такие данные могут дать докторам подсказку, кого из пациентов необходимо лечить в самую первую очередь, а кто успешно справится с болезнью.

ИИ испытали в двух больницах США , и программа показала 95% и 93% в точности предсказания смертности пациентов. Прежде подобные алгоритмы функционировали лишь с 85% вероятностью. Такое улучшение возможно благодаря числу переменных, которое обрабатывает новый искусственный интеллект. Он анализирует около 100 000 факторов, тогда как в предыдущих моделях этот параметр исчислялся лишь десятками.



