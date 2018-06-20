Новый ИИ от Google предсказывает смерть пациентов в больнице

Новый ИИ от Google предсказывает смерть пациентов в больнице

Статья о новой технологии опубликована в журнале npj Digital Medicine. Если подобного рода ИИ станут устанавливать в больницах, то он поможет им сэкономить деньги и более эффективно распределять ресурсы, увеличивая число жизней, которые можно спасти.

В больничном ИИ использованы те же технологии, что и других программах ИИ от Google, вроде алгоритма распознавания образов или программ DeepMind, способных играть в го и оптимизировать серверные. Но в этот раз программу натренировали оценивать состояние пациента, основываясь на тысячах факторов из его медицинской карты.

С помощью этой информации софт способен предсказать, умрет ли пациент в больнице и когда это случится. Такие данные могут дать докторам подсказку, кого из пациентов необходимо лечить в самую первую очередь, а кто успешно справится с болезнью.

ИИ испытали в двух больницах США, и программа показала 95% и 93% в точности предсказания смертности пациентов. Прежде подобные алгоритмы функционировали лишь с 85% вероятностью. Такое улучшение возможно благодаря числу переменных, которое обрабатывает новый искусственный интеллект. Он анализирует около 100 000 факторов, тогда как в предыдущих моделях этот параметр исчислялся лишь десятками.


Олег Писарев, Supreme2.Ru


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