Украинские гидроархеологи нашли в Днепре средневековый корабль

Участники гидроархеологической экспедиции Хортицкого заповедника, которая завершилась 17 июня, нашли в устье Днепра еще один средневековый корабль, который лежит на дне реки неподалеку от уже известной ранее находки.

Об этом сообщает Радио Свобода.

«Это была узкая лодка до 4 метров в ширину при длине до 20 метров. Дубовая, плоскодонная, с острым узким носом, заканчивающееся изящным косым штевнем. Нос и корма сохранились лучше», – сообщил руководитель экспедиции Дмитрий Кобалия.

«Обшивка крепилась встык коваными гвоздями, для чего в досках вырезались специальные треугольные пазы. Вполне вероятно, что судно построили не в XVII, а даже в XVI веке. Такие скобы являются хорошим датирующим материалом и распространены на средневековых памятниках Польши , Литвы и Германии», – указал специалист.

Ученые предполагают, что «наличие двух кораблей в одном месте может быть следами одного исторического события, например битвы запорожцев с турками».

Гидроархеологи из Запорожья, Херсона и Одессы 7 июня в устье Днепра начали исследование османской галеры второй половины ХVII века, которая лежит на дне одной из протоков.

Судно было найдено в 90-х годах херсонскими дайверами. Они подняли на поверхность уникальные артефакты – пушку, личные вещи, керамику. Судно имеет 38 метров в длину и от пяти до шести метров в ширину.

Ожидалось, что работы в рамках гидроархеологической экспедиции «Османская галера: в поисках турецких флотилий XVII века» продлятся две недели.