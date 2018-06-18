Основательницу Theranos Элизабет Холмс обвинили в мошенничестве. Ей грозит до 20 лет тюрьмы

Основательница медицинского стартапа Theranos Элизабет Холмс и бывший вице-президент компании Рамеш Балвани получили обвинения в мошенничестве. Большое жюри присяжных обвиняет Холмс и ее бывшего подчиненного в обмане инвесторов, сообщает прокуратора Северного округа Калифорнии, пишут AIN.UA.

Следствие указывает, что предпринимательница дезинформировала совет директоров, врачей и клиентов, а также указывала на несуществующие технологии анализа крови и завышала показатели в финансовой отчетности. Холмс и Балвани получили по два обвинения в сговоре с целью мошенничества и по девять обвинений в мошенничестве. Максимальная мера наказания, которая грозит Холмс и Балвани — 20 лет в тюрьме, а также штрафы размером в $250 000.

Оба фигуранта не признают своей вины. При этом в Theranos 15 июня объявили, что Холмс покинула должность CEO. Вместо нее пост занял генеральный советник Дэвид Тейлор.

Ранее Холмс уже выплачивала штраф по делу о мошенничестве во главе Theranos. В марте Комиссия по ценным бумагам и биржам также признала ее виновной в обмане инвесторов, от которых она привлекла на развитие стартапа более $750 млн. Тогда Холмс оштрафовали на $500 000, запретили занимать руководящие должности в ближайшие 10 лет, обязали вернуть 18,9 млн акций Theranos и лишили голосов в совете директоров.

На пике Theranos, деньги в которую вложил Руперт Мердок и Карлос Слим, оценивали в $9 млрд. Холмс основала компанию, бросив учебу в Стэнфорде, в 2003 году. Она говорила, что хочет сделать анализы крови дешевле и эффективнее благодаря новым методикам и устройствам. Предпринимательница обещала диагностировать болезни вроде диабета или рака всего по нескольким каплям крови. На пике ее состояние, по оценкам журнала Forbes, достигало $4,5 млрд.

В 2015 году в газете The Wall Street Journal, основным инвестором которой является Руперт Мердок, вышла разоблачительная статья о деятельности Theranos. Журналист Джон Каррейру обнаружил, что компания пользовалась устройствами конкурентов для проведения анализов, а сама Холмс обманывала как руководство, так и клиентов.


Михаил Сапитон, AIN


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