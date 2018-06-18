Основательницу Theranos Элизабет Холмс обвинили в мошенничестве. Ей грозит до 20 лет тюрьмы
Основательница медицинского стартапа Theranos Элизабет Холмс и бывший вице-президент компании Рамеш Балвани получили обвинения в мошенничестве. Большое жюри присяжных обвиняет Холмс и ее бывшего подчиненного в обмане инвесторов,
Следствие указывает, что предпринимательница дезинформировала совет директоров, врачей и клиентов, а также указывала на несуществующие технологии анализа крови и завышала показатели в финансовой отчетности. Холмс и Балвани получили по два обвинения в сговоре с целью мошенничества и по девять обвинений в мошенничестве. Максимальная мера наказания, которая грозит Холмс и Балвани — 20 лет в тюрьме, а также штрафы размером в $250 000.
Оба фигуранта не признают своей вины. При этом в Theranos 15 июня объявили, что Холмс покинула должность CEO. Вместо нее пост занял генеральный советник Дэвид Тейлор.
Ранее Холмс уже выплачивала штраф по делу о мошенничестве во главе Theranos. В марте Комиссия по ценным бумагам и биржам также
На пике Theranos, деньги в которую вложил Руперт Мердок и Карлос Слим, оценивали в $9 млрд. Холмс основала компанию, бросив учебу в Стэнфорде, в 2003 году. Она говорила, что хочет сделать анализы крови дешевле и эффективнее благодаря новым методикам и устройствам. Предпринимательница обещала диагностировать болезни вроде диабета или рака всего по нескольким каплям крови. На пике ее состояние, по оценкам журнала Forbes, достигало $4,5 млрд.
В 2015 году в газете The Wall Street Journal, основным инвестором которой является Руперт Мердок,
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