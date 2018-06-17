NASA неправильно считает астероиды?

NASA неправильно считает астероиды?

Окрестности Земли каждый день посещают тысячи астероидов, и, хотя шансы на то, что крупный астероид столкнется с Землей, очень невелики, они все-таки есть; к тому же, чтобы нанести планете ущерб, астероиду не обязательно быть размером с Луну; даже камень размером с одноэтажный дом, сгорая и рассыпаясь на части в атмосфере, выделит не меньше энергии, чем атомная бомба. Поэтому в NASA стараются отслеживать близкие астероиды; астрономы оценивают их размеры и рассчитывают вероятность столкновения с Землей.

Мониторингом астероидов занимаются участники проекта Neowise; с 2011 года они описали размеры и альбедо 158 тысяч астероидов. Ученые утверждают, что их оценки размеров астероидов имеют погрешность около 10%, но есть человек, который считает, что в NASA кое-что делают неправильно, и погрешность гораздо выше. Натан Мирволд (Nathan P. Myhrvold), выпускник Принстона и в прошлом — сотрудник Microsoft, несколько лет доказывал, что результаты Neowise ненадежны, и наконец добился успеха: его статью опубликовал после экспертной проверки авторитетный астрономический журнал Icarus (ранее в этом году в том же журнале вышла другая статья Мирволда, посвященная измерению отраженного излучения астероидов, но не резултьтатам NASA).

Мирволд считает, что у проекта Neowise большие проблемы с методологией; он указывает на то, что расчеты проводились на основании данных телескопа Wide-Field Infrared Survey Explorer, или WISE, спроектированного совсем не для поиска астероидов, а для того, чтобы изучать далекие объекты — звезды и галактики. Астероиды, впрочем, тоже проносились перед телескопом; телескоп измерял их свечение в инфракрасном диапазоне, а ученые собирали из этих измерений базу данных и вычисляли размеры и альбедо астероидов. На эту базу данных, кроме участников проекта Neowise, ссылались сотни других ученых; если Мирволд прав, пересмотру придется подвергнуть множество научных статей. Но Мирволд считает, что дело обстоит даже хуже: по его мнению, в NASA не только ошибались, но и фальсифицировали данные — вносили изменения в результаты наблюдений с тем, чтобы привести их в соответствие с выводами.

Сначала над Мирволдом смеялись — в своей первой работе он допустил несколько дурацких ошибок и стал легкой мишенью для критиков. Представители NASA заявляли, что результаты проекта Naovise проверяли независимые исследователи, поэтому в агентстве не сомневаются в правоте собственных специалистов. Впрочем, в последнее время даже в NASA стали находиться люди, склонные соглашаться с Мирволдом. Эми Мэйзнер (Amy Mainzer), планетолог из JPL, считает, что «аутсайдер», проверивший данные, оказал науке большую помощь, и что его непредвзятое мнение не может никому повредить.

Недавно конгресс США выделил 10 миллионов долларов на разработку нового инструмента для проекта Neowise — орбитального телескопа Neocam, строительство которого может обойтись уже не в десять, а в сотни миллионов. В этом контектсте слова корреспондента The New York Timesо том, что статья Мирволда подрывает авторитет команды Neowise, звучат острее. Впрочем, если статья и подрывает чей-то авторитет, то не окончательно — хотя бы потому, что недавно в том же Icarus была опубликована статья европейских ученых, результаты которых совпадают с результатами, полученными в NASA.


Олег Писарев, Supreme2.Ru


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