В Оксфорде запустят первый университет на блокчейне
Группа профессоров из Оксфорда планирует запустить первый блокчейн-университета осенью этого года.
Об этом пишет Cointelegraph.
По мнению учёных, технология распределенного реестра и смарт-контракты смогут демократизировать традиционную структуру высшего образования.
Разработкой проекта занимается компания Woolf Development, основанная профессором факультета философии Оксфордского университета Джошуа Брогги. В команду входят и другие преподаватели известного британской вуза.
Предполагается, что блокчейн-университет поможет решить проблемы высших учебных заведений — высокую плату за обучение, бюрократию, административные издержки и низкую зарплату преподавателей.
Неизменяемость и прозрачность блокчейн-реестра не позволит студентам фальсифицировать уровень успеваемости, смарт-контракты автоматизируют учет посещаемости и начисление баллов.
У блокчейн-университета будет свой цифровой токен, который будут использовать, например, для оплаты обучения и формирования бюджета университета.
Преподавать будут, основываясь на традиционном курсе Оксфорда и Кембриджа. Обучение будет доступно онлайн и оффлайн.
Первый колледж проекта — Амброуз — планируют запустить этой осенью. Ожидаемая плата составит 400 долларов за курс или 19 200 долларов в год.
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