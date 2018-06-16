Samsung полностью перейдёт в Европе на энергию из возобновляемых источников

Компания Samsung Electronics объявила о планах по переводу своих производственных площадок и офисных центров на «зелёную» энергию.

Речь идёт об использовании электричества, полученного за счёт возобновляемых источников. Оно будет генерироваться в первую очередь солнечными батареями и геотермальными установками.

Как сообщается, к 2020 году Samsung Electronics полностью перейдёт на энергию из возобновляемых источников в Соединённых Штатах, Европе и Китае. Причём речь идёт обо всех активах — от заводов и промышленных объектов до офисных зданий.

В среднесрочной и долгосрочной перспективах Samsung Electronics планирует осуществлять аналогичные проекты во всех уголках Земли. Так, на территории Южной Кореи компания введёт в строй новые массивы солнечных батарей общей площадью свыше 60 тыс. квадратных метров.

А со следующего года Samsung Electronics начнёт оказывать содействие своим партнёрам в реализации их собственных инициатив по переходу на энергию из возобновляемых источников.



