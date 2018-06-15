Палеонтологи нашли лягушку в янтаре эпохи гигантских динозавров
В янтаре сохранился уникальный образец далекого предка лягушки, жившего в эпоху расцвета гигантских динозавров.
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Отряд бесхвостых земноводных, куда сегодня входят лягушки и жабы, имеет большую эволюционную историю протяженностью свыше 200 миллионов лет. Однако их окаменелости встречаются крайне редко: уже в то время эти животные обитали в основном в пресных водоемах или в других влажных условиях, которые не способствуют сохранению останков.
До сих пор древнейшее свидетельство жизни лягушек во влажных лесах датировалось 66 миллионами лет назад, а старейшие образцы в янтаре — 40 миллионами лет назад. Однако недавняя статья, опубликованная в журнале Scientific Reports, устанавливает новый рекорд.
Стоит вспомнить, что 66 миллионов лет назад произошло Мел-палеогеновое вымирание, уничтожившее нелетавших динозавров и освободившее массу экологических ниш, которые ринулись заполнять выжившие организмы. Считается, что лягушки (как и млекопитающие) были в числе этих существ, выигравших от гибели конкурентов, и быстро менялись, осваивая новые доступные места обитания.
Находка, представленная Дэвидом Блэкберном (David Blackburn) и его коллегами из США и Китая, сохранила первые останки предка лягушки, дошедшие до нас еще из середины мелового периода — 99 миллионов лет назад. Вымерший вид получил название Electrorana limoae. Обнаружить его удалось среди знаменитых янтарей Мьянмы, которые донесли нам и другие уникальные останки той эпохи, включая хвостатых пауков и муравьев-вампиров.
Земноводное сохранилось замечательно, позволив ученым провести компьютерную томографию и получить трехмерную модель давно исчезнувшего животного, хотя основная часть его мягких тканей за прошедшее время уже разложилась. Ученые полагают, что Electrorana населяли влажные леса, хотя анатомически они близки к сегодняшним жабам-жерлянкам и жабам-повитухам, которые никак не являются тропическими.
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14.06.2018 18:35