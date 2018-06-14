У новорождённой звезды обнаружены три планеты
Европейская Южная Обсерватория (ESO) сообщает о том, что двум независимым группам исследователей удалось получить убедительные свидетельства существования нескольких молодых планет около новорождённой звезды.
Наблюдения выполнялись с использованием решётки радиотелескопов миллиметрового / субмиллиметрового диапазона ALMA (Atacama Large Millimeter/submillimeter Array). Специалисты изучали окрестности молодого светила HD 163296, которое находится на расстоянии около 330 световых лет от Земли в созвездии Стрельца. Масса этой звезды примерно вдвое превосходит массу Солнца, но ей всего лишь четыре миллиона лет — одна тысячная возраста Солнца.
Исследователи применяли новую методику обнаружения планет, основанную на поиске необычных структурных особенностей газовых потоков внутри планетообразующего диска вокруг молодой звезды. Эти неоднородности в газовом потоке можно сравнить с завихрениями, которые возникают в реке вокруг камней.
Измерение свойств потока газа в толще протопланетного диска позволило идентифицировать три планеты. Они расположены на расстояниях приблизительно 12, 21 и 39 млрд километров от своей материнской звезды.
«Мы искали локализованные маломасштабные движения газа в протопланетном диске вокруг звезды. Благодаря сверхвысокому разрешению, с которым получаются изображения на ALMA, этот совершенно новый подход может помочь обнаружить некоторые из самых молодых планет в нашей галактике», — заявляют учёные.
Если для Вас конкретно эта новость оказалась важной или интересной - пожалуйста, поделитесь ею в своей любимой социальной сети с помощью кнопок, расположенных под этим текстом. Это поможет нам в будущем делать более качественную подборку материалов, исходя из Ваших потребностей\интересов.
Вспомним другие новости из этого раздела?
Наука и техника
14.06.2018 18:35