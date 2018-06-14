У новорождённой звезды обнаружены три планеты

У новорождённой звезды обнаружены три планеты

Европейская Южная Обсерватория (ESO) сообщает о том, что двум независимым группам исследователей удалось получить убедительные свидетельства существования нескольких молодых планет около новорождённой звезды.

Наблюдения выполнялись с использованием решётки радиотелескопов миллиметрового / субмиллиметрового диапазона ALMA (Atacama Large Millimeter/submillimeter Array). Специалисты изучали окрестности молодого светила HD 163296, которое находится на расстоянии около 330 световых лет от Земли в созвездии Стрельца. Масса этой звезды примерно вдвое превосходит массу Солнца, но ей всего лишь четыре миллиона лет — одна тысячная возраста Солнца.

У новорождённой звезды обнаружены три планеты

Исследователи применяли новую методику обнаружения планет, основанную на поиске необычных структурных особенностей газовых потоков внутри планетообразующего диска вокруг молодой звезды. Эти неоднородности в газовом потоке можно сравнить с завихрениями, которые возникают в реке вокруг камней.

Измерение свойств потока газа в толще протопланетного диска позволило идентифицировать три планеты. Они расположены на расстояниях приблизительно 12, 21 и 39 млрд километров от своей материнской звезды.

У новорождённой звезды обнаружены три планеты

«Мы искали локализованные маломасштабные движения газа в протопланетном диске вокруг звезды. Благодаря сверхвысокому разрешению, с которым получаются изображения на ALMA, этот совершенно новый подход может помочь обнаружить некоторые из самых молодых планет в нашей галактике», — заявляют учёные.


Олег Писарев, Supreme2.Ru


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