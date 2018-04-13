Нет, у NASA нет машины для производства облаков. Что это на самом деле

Оригинальный ролик — компиляций двух различных записей. Первые несколько секунд демонстрируют тесты ракетного двигателя RS-25. Он использовался в транспортнике программы Space Shuttle. Благодаря своей надежности и мощности, RS-25 используют в новой тяжелой ракете космического агентства под названием Space Launch System (далее SLS), пишут AIN.UA.

Вторая часть ролика демонстрирует отрывок из телеперадачи Speed, хостом которой на BBC и выступал Кларксон. В этой серии (за 2001 год) он посетил стартовую площадку, где проводились испытания двигателя RS-68. На тот момент ЖРД (жидкостный ракетный двигатель) даже не ввели в эксплуатацию. Применять RS-68 стали с 2002 года, а сейчас он задействован в различных модификациях ракеты-носителя семейства Delta IV. Ее выпускает компания Boeing.

Обманчивое впечатление виральный ролик производит из-за монтажа. Часть серии Speed, в которой Кларксон рассказывает о посещении тестовой площадки, попросту вырезали. Вместо этого сделан акцент на отрезке записи, в котором ведущий обращает внимание на сформировавшиеся от ракетного двигателя облака.

Как объясняет автор Forbes Маршалл Шепард, который 12 лет проработал метеорологом в NASA, это не первая выдумка о работе агентства. Шепард говорит — никакой загадки в новом ролике нет. NASA уже несколько лет тестируют модифицированный RS-25 на полигоне космического центра имени Джона Стенниса. В SLS будут установлены 4 таких двигателя, которые вместе с бустерами должны обеспечить тягу в 3,6 тонны.

При работе RS-25 не формируются облака — это просто огромные выделения пара. Двигатель использует в качестве топлива жидкий кислород и жидкий водород. Несложно догадаться, что при реакции между двумя этими веществами выделяется вода. Правда, есть небольшое уточнение — пар вырывается из сопел RS-25, нагретый до 3300 °C.

Нет, у NASA нет машины для производства облаков. Что это на самом деле

Во время взлета ракет этот белесый след отчетливо виден на небе, однако на тестовых испытаниях двигатели расположены горизонтально. Дальнейшие физические процессы тоже максимально просты. Разогретый пар остужается и превращается обратно в воду, провоцируя подобие искусственного «дождя», что и испытал Джереми Кларксон. NASA никогда не делала из этого тайны — более того, у космического агентства даже есть инфографика о последствиях работы RS-65. Она создана, чтобы успокоить общественность и показать — работа двигателя безопасна для окружающей среды.

Что интересно, в NASA все таки экспериментировали с облаками — причем с цветными. В июне 2017 года агентство провело запуск зондирующей ракеты-носителя Terrier, на борту которой установили 10 канистр с люминесцентными химикатами (внутри были безвредные барий, стронций и оксид меди). Размер емкостей не превышал габариты банок с газировкой. Распыление образовало разноцветные облака, что помогло лучше исследовать ионосферу — спутники и наземные радары фиксировали образование потоков в этой части атмосферы.

Эксперимент с окраской облаков в NASA сравнили с добавлением безвредного красителя в реку. О планах самостоятельно создавать облака в агентстве, как несложно догадаться, никогда не говорили. Стоит учесть, что виральное видео, которое заметили СМИ, было опубликовано 1 апреля. Возможно, создатели предполагали таким образом пошутить над аудиторией, однако судя по долговечности этого фейка, шутку в очередной раз приняли серьезно.


Михаил Сапитон, AIN


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