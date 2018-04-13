Нет, у NASA нет машины для производства облаков. Что это на самом деле

Оригинальный ролик — компиляций двух различных записей. Первые несколько секунд демонстрируют тесты ракетного двигателя RS-25. Он использовался в транспортнике программы Space Shuttle. Благодаря своей надежности и мощности, RS-25 используют в новой тяжелой ракете космического агентства под названием Space Launch System (далее SLS), пишут AIN.UA .

Вторая часть ролика демонстрирует отрывок из телеперадачи Speed, хостом которой на BBC и выступал Кларксон. В этой серии (за 2001 год) он посетил стартовую площадку, где проводились испытания двигателя RS-68. На тот момент ЖРД (жидкостный ракетный двигатель) даже не ввели в эксплуатацию. Применять RS-68 стали с 2002 года, а сейчас он задействован в различных модификациях ракеты-носителя семейства Delta IV. Ее выпускает компания Boeing.

Обманчивое впечатление виральный ролик производит из-за монтажа. Часть серии Speed, в которой Кларксон рассказывает о посещении тестовой площадки, попросту вырезали. Вместо этого сделан акцент на отрезке записи, в котором ведущий обращает внимание на сформировавшиеся от ракетного двигателя облака.

Как объясняет автор Forbes Маршалл Шепард, который 12 лет проработал метеорологом в NASA, это не первая выдумка о работе агентства. Шепард говорит — никакой загадки в новом ролике нет. NASA уже несколько лет тестируют модифицированный RS-25 на полигоне космического центра имени Джона Стенниса. В SLS будут установлены 4 таких двигателя, которые вместе с бустерами должны обеспечить тягу в 3,6 тонны.

При работе RS-25 не формируются облака — это просто огромные выделения пара. Двигатель использует в качестве топлива жидкий кислород и жидкий водород. Несложно догадаться, что при реакции между двумя этими веществами выделяется вода. Правда, есть небольшое уточнение — пар вырывается из сопел RS-25, нагретый до 3300 °C.

Во время взлета ракет этот белесый след отчетливо виден на небе, однако на тестовых испытаниях двигатели расположены горизонтально. Дальнейшие физические процессы тоже максимально просты. Разогретый пар остужается и превращается обратно в воду, провоцируя подобие искусственного «дождя», что и испытал Джереми Кларксон. NASA никогда не делала из этого тайны — более того, у космического агентства даже есть инфографика о последствиях работы RS-65. Она создана, чтобы успокоить общественность и показать — работа двигателя безопасна для окружающей среды.

Что интересно, в NASA все таки экспериментировали с облаками — причем с цветными. В июне 2017 года агентство провело запуск зондирующей ракеты-носителя Terrier, на борту которой установили 10 канистр с люминесцентными химикатами (внутри были безвредные барий, стронций и оксид меди). Размер емкостей не превышал габариты банок с газировкой. Распыление образовало разноцветные облака, что помогло лучше исследовать ионосферу — спутники и наземные радары фиксировали образование потоков в этой части атмосферы.