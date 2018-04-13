"Мы уже будем видеть и пусковую установку, и отработанную технологию производства".

Украина в конце года проведет масштабные испытания крылатых ракет.

Об этом сообщил секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Александр Турчинов в кулуарах Киевского форума по безопасности.

"Что касается подготовки крылатых ракет украинского производства, мы уже будем видеть и пусковую установку, и уже отработанную технологию производства этих ракет. И будут проведены серьезные испытания, не государственные, но достаточно масштабные, где-то в конце этого года", - сказал он.

Напомним, первые испытания новой украинской крылатой ракеты наземного базирования, способной точно поражать наземные и морские цели, состоялись 30 января 2018 года.

Новое оружие - полностью украинская разработка конструкторов государственного предприятия КБ "Луч" в сотрудничестве с другими государственными и частными предприятиями оборонного комплекса Украины.