В Антарктике выпало рекордное количество снега за 200 лет
Ученые подсчитали, что за период 2001-2010 годов в Антарктике выпало на 272 миллиарда тонн – или на 10% — больше осадков, чем в 1801-1810 годах.
Об этом сообщает BBC.
Этот допольнительный объем снега можно сравнить с количеством воды в двух Мертвых морях. Также такой объем снега может покрыть метровым слоем всю Новую Зеландию.
Команда доктора Лиз Томас из Британского института изучения Антарктики пробурила 79 скважин по всему Белому континенту и изучила толщину замерзших осадков. С помощью химического анализа ученые смогли определить, в какой год сколько снега выпало.
Пропорционально большая часть снега выпала на Антарктическом полуострове, который, как считается, больше всего подвергся глобальному повышению температуры в XX веке.
«Теоретически, тем больше нагревается Антарктида, тем влажнее ее климат и тем больше снега выпадает. И наше исследование подтверждает, что именно это и происходит», — объяснила доктор Томас.
Она отметила, что даже такие сильные снегопады не компенсируют лед, который Антарктида теряет в результате потепления.
Недавно новозеландские климатологи обнаружили, что шельфовый ледник Росса в Антарктиде не тает, как ранее считалось, а замерзает.
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09.04.2018 23:39