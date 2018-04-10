В Антарктике выпало рекордное количество снега за 200 лет

Антарктида

Ученые подсчитали, что за период 2001-2010 годов в Антарктике выпало на 272 миллиарда тонн – или на 10% — больше осадков, чем в 1801-1810 годах.

Об этом сообщает BBC.

Этот допольнительный объем снега можно сравнить с количеством воды в двух Мертвых морях. Также такой объем снега может покрыть метровым слоем всю Новую Зеландию.

Команда доктора Лиз Томас из Британского института изучения Антарктики пробурила 79 скважин по всему Белому континенту и изучила толщину замерзших осадков. С помощью химического анализа ученые смогли определить, в какой год сколько снега выпало.

Пропорционально большая часть снега выпала на Антарктическом полуострове, который, как считается, больше всего подвергся глобальному повышению температуры в XX веке.

«Теоретически, тем больше нагревается Антарктида, тем влажнее ее климат и тем больше снега выпадает. И наше исследование подтверждает, что именно это и происходит», — объяснила доктор Томас.

Она отметила, что даже такие сильные снегопады не компенсируют лед, который Антарктида теряет в результате потепления.

Недавно новозеландские климатологи обнаружили, что шельфовый ледник Росса в Антарктиде не тает, как ранее считалось, а замерзает.

Источник: НВ


!

Если для Вас конкретно эта новость оказалась важной или интересной - пожалуйста, поделитесь ею в своей любимой социальной сети с помощью кнопок, расположенных под этим текстом. Это поможет нам в будущем делать более качественную подборку материалов, исходя из Ваших потребностей\интересов.




Коды для вставки в блог\форум

blog comments powered by Disqus

Вспомним другие новости из этого раздела?


Ctrl+←

Интересные новости
Был открыт огромный вред от WI-FIБыл открыт огромный вред от WI-FI
Ученые выдвинули новую теорию гибели динозавровУченые выдвинули новую теорию гибели динозавров
Virgin Galactic успешно испытала пилотируемый космопланVirgin Galactic успешно испытала пилотируемый космоплан
50 лет назад вышла «Космическая одиссея 2001». Как она предсказала будущее50 лет назад вышла «Космическая одиссея 2001». Как она предсказала будущее
Космический корабль VSS Unity впервые полетел со включенным двигателемКосмический корабль VSS Unity впервые полетел со включенным двигателем
Блок рекламы


Похожие новости
Украина вместе с Францией будет проводить научные исследования в АнтарктикеУкраина вместе с Францией будет проводить научные исследования в Антарктике
Mars 2020 Rover будет иметь рекордное количество камерMars 2020 Rover будет иметь рекордное количество камер
Деятельность человечества влияет на количество землетрясенийДеятельность человечества влияет на количество землетрясений
В Антарктике нашли микроорганизмы, которые «питаются» парниковыми газамиВ Антарктике нашли микроорганизмы, которые «питаются» парниковыми газами
Ученые подсчитали количество всех видов деревьев в мире Ученые подсчитали количество всех видов деревьев в мире
Ученые подсчитали количество черных дыр в Млечном ПутиУченые подсчитали количество черных дыр в Млечном Пути
Изменения климата уже необратимы: в 2016 зафиксировано критически большое количество парниковых газовИзменения климата уже необратимы: в 2016 зафиксировано критически большое количество парниковых газов
Американские ученые зафиксировали рекордное потепление в АрктикеАмериканские ученые зафиксировали рекордное потепление в Арктике
Количество метана в атмосфере растет - ученыеКоличество метана в атмосфере растет - ученые
В Антарктике создадут крупнейшую морскую заповедную зонуВ Антарктике создадут крупнейшую морскую заповедную зону
Последние новости
Подгружаем последние новости