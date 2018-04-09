Космический отель начнет принимать первых туристов в 2022 году

Калифорнийский стартап Orion Span объявил о намерении построить космический отель под названием Aurora Station, сообщает портал SpaceNews.

Стоимость 12-дневного отдыха на околоземной орбите составит 9,5 миллионов долларов.

Космический туризм — крайне молодая отрасль, и единственной космической станцией, которая сегодня принимает посетителей, является МКС. За 12 дней пребывания в роSSийском сегменте орбитального комплекса туристам необходимо заплатить порядка 40 миллионов долларов (однако точная цифра не оглашается). Тем не менее, МКС используется в первую очередь для исследовательской деятельности, поэтому потоковые экскурсии на нее не предусмотрены.

На конференции Space 2.0, которая прошла 5 апреля, стартап Orion Span рассказал о проекте создания одномодульной космической станции, которая будет запущена на орбиту в 2021 году. Ее длина составит всего 13,3 метра, а ширина — 4,3 метра, что намного меньше 109-метровой МКС. Aurora Station будет использоваться как космический отель, в котором сможет разместиться до 6 человек — четыре пассажира и два члена экипажа. В цену, которую заплатят туристы за космическое путешествие, входит не только пребывание на околоземной орбите, но и трехмесячная подготовительная программа, а также транспортировка к отелю и обратно. В ближайшем будущем стартап откроет бронирование билетов за 80 тысяч долларов.

Ожидается, что первые гости посетят Aurora Station уже в 2022 году. Пока что неясно, как именно будет реализован проект. Его приблизительная стоимость оценивается в десятки миллионов долларов, но исполнительный директор Orion Span Фрэнк Бангер (Frank Bunger) заявляет, что строительство станции обойдется дешевле, чем создание многих спутников. Он также говорит о возможном партнерстве с компаниями SpaceX и Blue Origin. На данный момент представители компании намерены собирать Aurora Station на предприятии в Хьюстоне, США , однако сам комплекс еще не готов, его строительство завершится через 6-9 месяцев.