Космический отель начнет принимать первых туристов в 2022 году

orion

Калифорнийский стартап Orion Span объявил о намерении построить космический отель под названием Aurora Station, сообщает портал SpaceNews.

Стоимость 12-дневного отдыха на околоземной орбите составит 9,5 миллионов долларов.

Космический туризм — крайне молодая отрасль, и единственной космической станцией, которая сегодня принимает посетителей, является МКС. За 12 дней пребывания в роSSийском сегменте орбитального комплекса туристам необходимо заплатить порядка 40 миллионов долларов (однако точная цифра не оглашается). Тем не менее, МКС используется в первую очередь для исследовательской деятельности, поэтому потоковые экскурсии на нее не предусмотрены.

На конференции Space 2.0, которая прошла 5 апреля, стартап Orion Span рассказал о проекте создания одномодульной космической станции, которая будет запущена на орбиту в 2021 году. Ее длина составит всего 13,3 метра, а ширина — 4,3 метра, что намного меньше 109-метровой МКС. Aurora Station будет использоваться как космический отель, в котором сможет разместиться до 6 человек — четыре пассажира и два члена экипажа. В цену, которую заплатят туристы за космическое путешествие, входит не только пребывание на околоземной орбите, но и трехмесячная подготовительная программа, а также транспортировка к отелю и обратно. В ближайшем будущем стартап откроет бронирование билетов за 80 тысяч долларов.

Ожидается, что первые гости посетят Aurora Station уже в 2022 году. Пока что неясно, как именно будет реализован проект. Его приблизительная стоимость оценивается в десятки миллионов долларов, но исполнительный директор Orion Span Фрэнк Бангер (Frank Bunger) заявляет, что строительство станции обойдется дешевле, чем создание многих спутников. Он также говорит о возможном партнерстве с компаниями SpaceX и Blue Origin. На данный момент представители компании намерены собирать Aurora Station на предприятии в Хьюстоне, США, однако сам комплекс еще не готов, его строительство завершится через 6-9 месяцев.

Источник: N+1


!

Если для Вас конкретно эта новость оказалась важной или интересной - пожалуйста, поделитесь ею в своей любимой социальной сети с помощью кнопок, расположенных под этим текстом. Это поможет нам в будущем делать более качественную подборку материалов, исходя из Ваших потребностей\интересов.




Коды для вставки в блог\форум

blog comments powered by Disqus

Вспомним другие новости из этого раздела?


Ctrl+←

Интересные новости
Был открыт огромный вред от WI-FIБыл открыт огромный вред от WI-FI
Ученые выдвинули новую теорию гибели динозавровУченые выдвинули новую теорию гибели динозавров
Virgin Galactic успешно испытала пилотируемый космопланVirgin Galactic успешно испытала пилотируемый космоплан
50 лет назад вышла «Космическая одиссея 2001». Как она предсказала будущее50 лет назад вышла «Космическая одиссея 2001». Как она предсказала будущее
Ученые придумали метод продления жизни и восстановления печениУченые придумали метод продления жизни и восстановления печени
Блок рекламы


Похожие новости
Космический корабль VSS Unity впервые полетел со включенным двигателемКосмический корабль VSS Unity впервые полетел со включенным двигателем
"Хаббл" сфотографировал "космический глаз" из сотен галактик"Хаббл" сфотографировал "космический глаз" из сотен галактик
В Госкосмосе надеются запустить первый украинский телекоммуникационный спутник "Лыбидь" в этом годуВ Госкосмосе надеются запустить первый украинский телекоммуникационный спутник "Лыбидь" в этом году
В 2018 году индийская компания организует полет на ЛунуВ 2018 году индийская компания организует полет на Луну
Благодаря SpaceX уже в этом году на Луне снова будут людиБлагодаря SpaceX уже в этом году на Луне снова будут люди
Первые люди высадятся на Марсе к 2032 году - миссия Mars OneПервые люди высадятся на Марсе к 2032 году - миссия Mars One
Около 2000 украинских семей поставили солнечные электроустановки в 2017 году. Это вдвое больше, чем в 2016Около 2000 украинских семей поставили солнечные электроустановки в 2017 году. Это вдвое больше, чем в 2016
Британская компания с офисом в Днепре проведет тестовый космический полет
В 2200 году нахождение на открытом воздухе станет для человека опасным - климатологиВ 2200 году нахождение на открытом воздухе станет для человека опасным - климатологи
Космический грузовик Dragon успешно вернулся с МКС Космический грузовик Dragon успешно вернулся с МКС
Последние новости
Подгружаем последние новости