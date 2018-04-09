Ученые доказали, что легендарный Солнечный камень викингов действительно работает
Ученые выяснили, что мистический Солнечный камень (Solstenen) из древних легенд можно использовать для морской навигации.
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Когда викинги ходили на драккарах в Гренландию в конце X века, компаса у них не было. В Европе он появился лишь в конце XVI века. Но как они преодолевали 1600 морских миль, не сбиваясь с курса на протяжении трех и более недель? При этом им надо было попасть в определенную точку острова.
Археолог Габор Хорват (Gabor Horvath) поясняет:
«Легенды викингов (так называемые саги) повествуют о таинственном инструменте — Cолнечном камне, — при помощи которого они могли определить положение Солнца, невидимого в пасмурную или туманную погоду».
Например, в Саге о короле Олафе (правил в Норвегии в 955–1030 годы) есть мистическая история о том, как он проводит ночь в странном вращающемся доме, где видит странный сон о Cолнечном камне:
«Король заставил людей смотреть — и они нигде не могли видеть ясное небо. Затем он попросил Сигурдура рассказать, где в то время было солнце. Он дал четкое направление. Затем король приказал принести солнечный камень, поднял его и увидел, где свет излучается от камня, и таким образом проверил предсказание Сигурдур».
Описание напоминает некую сказку, однако в 1948 году был найден реальный экземпляр диска Уунартока. В сочетании с неким Cолнечным камнем (Solstenen), согласно легендам, он служил главным навигационным прибором.
Ученые, проанализировав сохранившиеся тексты легенд и найденные артефакты, поняли, что это специальные солнечные часы с пометками, обозначающими стороны света, и резьбой, которая соответствует изменениям тени от гномона солнечных часов. Он, в свою очередь, зависит от равноденствия и солнцестояния весной и летом. При соблюдении правильных времени и места, то есть на северной широте около 61° с мая по сентябрь, погрешность составляла всего четыре градуса. Понятно, что викинги ходили в Гренландию именно летом.
Для работы диска Уунартока был необходим Солнечный камень. Археолог Т. Рамскоу из Дании еще в 1969 году предположил, что это некий природный кристалл, который поляризует проходящий через него свет.
Вспомним, что свет, проходя через такой кристалл, расщепляется на два луча с разной поляризацией. Соответственно, яркость видимых изображений зависит от поляризации исходного света и различается между собой. Викинги поняли эту закономерность и плавно меняли положение кристалла, пока оба видимых изображения не получали одинаковую яркость. Этот метод эффективен даже в туманную погоду.
На роль Solstenen теоретически годились турмалин, иолит и исландский шпат. Как предполагают ученые, предпочтение отдавали последнему. Итоги исследования были опубликованы в 2011 году.
Однако описанные выше идеи были лишь предположениями. Расстояние очень велико — разве можно было добраться до Гренландии при помощи таких приборов?
Новое исследование показало, что это реально. Г. Хорват использовал компьютерную модель морского путешествия из порта Берген (Норвегия) в поселок Хварф (Hvarf) на южном побережье Гренландии. Виртуальные корабли начинали свой поход в период весеннего равноденствия или летнего солнцестояния. Облачность выбирали случайным образом.
Затем программа имитировала использование кристаллов кальцита, кордиерита, турмалина и аквамарина, учитывая реальные параметры этих минералов, с определенной заранее частотой. Путешествие считалось успешным, если корабль прибывал достаточно близко к горам побережья Гренландии в нужном месте.
Программа сверяла направление каждые три часа, и 92% кораблей выполняли свою миссию. Правда, если направление сверяли каждые четыре часа, то успешность навигации резко падала: до места прибытия добирались менее двух третей кораблей. Г. Хорват, комментируя результаты, уточняет:
«Неизвестно, действительно ли викинги использовали этот метод. Однако, если это и правда так, то ориентировались они точно».
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09.04.2018 15:21