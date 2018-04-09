В африканской пустыне нашли руины загадочного храма

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Египетские археологи обнаружили руины греко-римского храма в Ливийской пустыне, примерно в 300 километрах к югу от побережья Средиземного моря.

Специалисты нашли переднюю часть здания, вход, часть переднего двора и остатки фундамента. Об этом сообщает издание Science Alert, передает Лента.ру.

В ходе раскопок были обнаружены древние артефакты: керамические сосуды, монеты, обломки изображающей мужчину скульптуры, известковые статуи львов и столбы. Архитектурные элементы оказались украшенными рисунками и барельефами с греко-римскими мотивами, в частности, иониками — орнаментами из яйцеобразных форм, разделенных «стрелками». Сам храм датируется промежутком от 200 года до нашей эры до 300 года нашей эры.

По мнению ученых, открытие позволит больше узнать о развитии культуры в оазисе Сива, который располагается в 50 километрах от места раскопок и в 560 километрах от Каира. Оазис представляет собой изолированное человеческое поселение, в котором в настоящее время проживает 23 тысячи человек. Считается, что люди живут здесь уже 12 тысяч лет, однако первые упоминания относятся ко временам правления Третьего переходного периода в истории Египта (1075-656 года до нашей эры).

Поскольку храмы обычно становились центрами поселений, археологи считают, что дальнейшие раскопки позволят найти дома священников и выяснить, почему храм построен в греко-римском стиле. Во времена эллинистической и римской культур люди обычно строили храмы, традиционные для Древнего Египта.


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