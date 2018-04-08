Virgin Galactic успешно испытала пилотируемый космоплан

vssunity

Космическая компания Virgin Galactic 5 апреля испытала суборбитальный пилотируемый космоплан VSS Unity класса SpaceShipTwo.

Об этом пишет издание The Verge.

Полет осуществили в пустыне Мохаве. Аппаратом управляли Дейв Маккей и Марк Стаки. Во время испытания были включены ракетные двигатели, что стало большим шагом вперед для Virgin Galactic. В рамках ранее проводимых тестов с участием VSS Unity запуск двигателей не осуществляли.

Суборбитальный космоплан стартовал, находясь в связке с самолетом-носителем VMS Eve. Отстыковку произвели на высоте приблизительно 14 тысяч метров. Двигатели были запущены сразу после этого. Аппарат разогнался до сверхзвуковой скорости и набрал высоту 25 тысяч метров, затем успешно сел на аэродроме в пустыне Мохаве.

Virgin Galactic была основана в 2004 году британским миллиардером Ричардом Брэнсоном. В планах у компании — организация туристических суборбитальных космических полетов и запуски искусственных спутников. В будущем Virgin Galactic также намерена организовывать туристические орбитальные полеты.

За плечами у Virgin Galactic долгий и тяжелый путь. В октябре 2014 года SpaceShipTwo разбился в пустыне Мохаве (юг Калифорнии) во время тестирования двигателя. При этом один из пилотов погиб, а другого, получившего травмы, доставили в больницу. В качестве причины случившегося назвали несанкционированный перевод хвостового оперения в положение торможения.

Проведенные тесты — начало последней стадии испытаний аппарата перед стартом туристических полетов. На борту космоплана могут поместиться восемь человек: два пилота и шесть пассажиров. Озвученная ранее стоимость билета — 250 тысяч долларов. Туристам предлагают полюбоваться Землей и провести в невесомости до шести минут. В планах компании Virgin Galactic — организация первых турполетов до конца этого десятилетия.

Испытанный сейчас аппарат VSS Unity осуществил первый тестовый полет 8 сентября 2016 года, будучи пристыкованным к носителю. Третьего декабря того же года суборбитальный космоплан успешно испытали в первом планирующем полете.

Недавно, напомним, провели испытания самого большого в мире самолета Stratolaunch Model 351, который планируют использовать в рамках концепции воздушного старта. Во время рулежных тестов самолет достиг скорости 46 миль в час.

Источник: Naked-science


!

Если для Вас конкретно эта новость оказалась важной или интересной - пожалуйста, поделитесь ею в своей любимой социальной сети с помощью кнопок, расположенных под этим текстом. Это поможет нам в будущем делать более качественную подборку материалов, исходя из Ваших потребностей\интересов.




Коды для вставки в блог\форум

blog comments powered by Disqus

Вспомним другие новости из этого раздела?


Ctrl+←

Интересные новости
Свидание Уилла Смита с роботом Софией закончилось провалом (видео)Свидание Уилла Смита с роботом Софией закончилось провалом (видео)
Ученые выдвинули новую теорию гибели динозавровУченые выдвинули новую теорию гибели динозавров
50 лет назад вышла «Космическая одиссея 2001». Как она предсказала будущее50 лет назад вышла «Космическая одиссея 2001». Как она предсказала будущее
Космический корабль VSS Unity впервые полетел со включенным двигателемКосмический корабль VSS Unity впервые полетел со включенным двигателем
Был открыт огромный вред от WI-FIБыл открыт огромный вред от WI-FI
Блок рекламы


Похожие новости
SpaceX успешно запустила ракету Falcon HeavySpaceX успешно запустила ракету Falcon Heavy
Украина впервые испытала крылатую ракетуУкраина впервые испытала крылатую ракету
SpaceX успешно протестировала самую мощную из ныне действующих ракет — Falcon HeavySpaceX успешно протестировала самую мощную из ныне действующих ракет — Falcon Heavy
Реактор для жизни на Марсе успешно испытали в СШАРеактор для жизни на Марсе успешно испытали в США
В NASA успешно испытали новую систему космической навигации В NASA успешно испытали новую систему космической навигации
Космический грузовик Dragon успешно вернулся с МКС Космический грузовик Dragon успешно вернулся с МКС
SpaceX успешно запустила ракету-носитель Falcon 9 с десятью спутникамиSpaceX успешно запустила ракету-носитель Falcon 9 с десятью спутниками
SpaceX и NASA успешно запустили Dragon со спутникомSpaceX и NASA успешно запустили Dragon со спутником
Второй запуск американо-украинской ракеты Antares прошел успешноВторой запуск американо-украинской ракеты Antares прошел успешно
Falcon 9 успешно вернулась на Землю после запуска спутника (ВИДЕО)Falcon 9 успешно вернулась на Землю после запуска спутника (ВИДЕО)
Последние новости
Подгружаем последние новости