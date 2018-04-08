Virgin Galactic успешно испытала пилотируемый космоплан
Космическая компания Virgin Galactic 5 апреля испытала суборбитальный пилотируемый космоплан VSS Unity класса
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Полет осуществили в пустыне Мохаве. Аппаратом управляли Дейв Маккей и Марк Стаки. Во время испытания были включены ракетные двигатели, что стало большим шагом вперед для Virgin Galactic. В рамках ранее проводимых тестов с участием VSS Unity запуск двигателей не осуществляли.
Суборбитальный космоплан стартовал, находясь в связке с самолетом-носителем VMS Eve. Отстыковку произвели на высоте приблизительно 14 тысяч метров. Двигатели были запущены сразу после этого. Аппарат разогнался до сверхзвуковой скорости и набрал высоту 25 тысяч метров, затем успешно сел на аэродроме в пустыне Мохаве.
За плечами у Virgin Galactic долгий и тяжелый путь. В октябре 2014 года SpaceShipTwo
Проведенные тесты — начало последней стадии испытаний аппарата перед стартом туристических полетов. На борту космоплана могут поместиться восемь человек: два пилота и шесть пассажиров. Озвученная ранее стоимость билета — 250 тысяч долларов. Туристам предлагают полюбоваться Землей и провести в невесомости до шести минут. В планах компании Virgin Galactic — организация первых турполетов до конца этого десятилетия.
Испытанный сейчас аппарат VSS Unity осуществил первый тестовый полет 8 сентября 2016 года, будучи пристыкованным к носителю. Третьего декабря того же года суборбитальный космоплан успешно испытали в первом планирующем полете.
Недавно, напомним,
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07.04.2018 12:02