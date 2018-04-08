Virgin Galactic успешно испытала пилотируемый космоплан

Космическая компания Virgin Galactic 5 апреля испытала суборбитальный пилотируемый космоплан VSS Unity класса SpaceShipTwo .

Об этом пишет издание The Verge.

Полет осуществили в пустыне Мохаве. Аппаратом управляли Дейв Маккей и Марк Стаки. Во время испытания были включены ракетные двигатели, что стало большим шагом вперед для Virgin Galactic. В рамках ранее проводимых тестов с участием VSS Unity запуск двигателей не осуществляли.

Суборбитальный космоплан стартовал, находясь в связке с самолетом-носителем VMS Eve. Отстыковку произвели на высоте приблизительно 14 тысяч метров. Двигатели были запущены сразу после этого. Аппарат разогнался до сверхзвуковой скорости и набрал высоту 25 тысяч метров, затем успешно сел на аэродроме в пустыне Мохаве.

Virgin Galactic была основана в 2004 году британским миллиардером Ричардом Брэнсоном. В планах у компании — организация туристических суборбитальных космических полетов и запуски искусственных спутников. В будущем Virgin Galactic также намерена организовывать туристические орбитальные полеты.

За плечами у Virgin Galactic долгий и тяжелый путь. В октябре 2014 года SpaceShipTwo разбился в пустыне Мохаве (юг Калифорнии) во время тестирования двигателя. При этом один из пилотов погиб, а другого, получившего травмы, доставили в больницу. В качестве причины случившегося назвали несанкционированный перевод хвостового оперения в положение торможения.

Проведенные тесты — начало последней стадии испытаний аппарата перед стартом туристических полетов. На борту космоплана могут поместиться восемь человек: два пилота и шесть пассажиров. Озвученная ранее стоимость билета — 250 тысяч долларов. Туристам предлагают полюбоваться Землей и провести в невесомости до шести минут. В планах компании Virgin Galactic — организация первых турполетов до конца этого десятилетия.