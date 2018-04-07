Был открыт огромный вред от WI-FI

В Дании провели эксперимент, который показал, что WI-FI-излучение вредно для живых организмов. Это исследование проводили школьники, но оно дало правдивый результат, который заинтересовал многих специалистов. На него обратили внимание из-за того, что работа в данном направлении является очень актуальной. Люди живут бок о бок с аппаратами, выдающими излучение. Их влияние действительно нужно изучить, информирует supreme2.ru.

Школьники провели исследования на примере кресс-салата. Этим растением было засажено несколько ящиков. Все они получали одинаковое количество воды, солнечного света и удобрений. Разница была только в том, что часть ящиков перенесли в помещение со включенным WI-FI-роутером. Целью эксперимента как раз и было определить его влияние.

Через некоторое время специалисты заметили, что кресс-салат, который регулярно облучался радиоволнами, рос хуже, его состояние было далеко не такое хорошее, как у растений, который находились вне влияния техники. В конце кресс-салат из первой группы и вовсе погиб. Это показало, что WI-FI совсем не безобидный. Он действительно плохо влияет на живые клетки.