Космический корабль VSS Unity впервые полетел со включенным двигателем

Испытания прошли на полигоне в пустыне Мохаве и были признаны успешными.

Суборбитальный космический корабль VSS Unity типа SpaceShipTwo 5 апреля совершил свой первый полет со включенным двигателем.

Согласно сообщению американской компании Virgin Galactic, полет проходил на сверхзвуковой скорости.

Испытания состоялись на полигоне в пустыне Мохаве в Калифорнии и были признаны успешными.

Корабль пилотировали летчики-испытатели Марк Стаки и Дейв Маккей. Носителем был самолет VMS Eve типа WhiteKnightTwo. На высоте 14,2 тыс. метров корабль отсоединился от носителя, включил ракетный двигатель и начал набирать высоту с 80-градусным кабрированием. Во время полета корабль достиг высоты 25,7 тысячи метров после чего начал снижаться. Во время снижения на высоте 15,2 тысячи метров летчики вернули балки в нормальное положение и сбросили остатки окислителя. Затем VSS Unity был направлен к аэродрому и благополучно приземлился.

Ожидается, что VSS Unity в ближайшее время совершит еще несколько полетов со включенным двигателем и впервые выйдет в космос.

Напомним, корабль VSS Unity был представлен в феврале 2016 года. Это второй корабль из серии SpaceShipTwo. Первый экземпляр, названный VSS Enterprise, потерпел крушение во время испытательного полета в 2014 году. Корабль разбился из-за несанкционированного перевода хвостового оперения в режим торможения и катастрофа привела к гибели одного из пилотов. Официальной причиной нештатной ситуации назван человеческий фактор.