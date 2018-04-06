Ученые выдвинули новую теорию гибели динозавров

Раннее считалось, что динозавры умерли из-за падения на Землю огромного астероида. Но представители Университета Олбани и Университета Балтимора засомневались в этой теории. Они подумали, провели исследования и пришли к интересному выводу. Они предположили, что дни динозавров оказались сочтены из-за появления цветущих растений, информирует supreme2.ru.

Специалисты отмечают, что во времена расцвета динозавров растения не имели ярких бутонов. Именно поэтому у животных не было органов обоняния для разпознавания ядовитых и съедобных. Когда же появились цветущие растения, динозавры начали их есть без разбора. Это и начало их губить. При этом мелкие динозавры пострадали меньше крупных, так как они съедали меньше ядовитых растений.

Ученые отмечают, что их теория не противоречит идее падения метеорита. Она лишь её дополняет с целью внести больше ясности.