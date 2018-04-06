Ученые нашли белок, который провоцирует цветение деревьев

Ученые определили, что цветение деревьев провоцируется специальным белком. Именно он активизирует весенний процесс. Вещество-катализатор называется Flowering Locus T, информирует supreme2.ru.

Цветение деревьев — очень важный этап их жизнедеятельности. Селекционеры тщательно за ним следят. Теперь у них будет еще один способ делать это, как следует. Специалисты определили, что цветение зависит от внешних условий. Листья воспринимают информацию из внешнего мира, в частности о температуре и количестве света. При соответствующих условиях в дереве начинает образовываться специфический белок. Он и провоцирует цветение. Если условия не подходящие, то вещество следовательно не формируется.