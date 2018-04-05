Сотрудники Google написали коллективное письмо с требованием отказаться от военного проекта

Более трех тысяч сотрудников Google обратились к исполнительному директору Сундару Пичаи в коллективном письме, потребовав свернуть участие в проекте Maven, сообщает The New York Times. Это исследовательская инициатива, цель которой — повысить качество анализа записей, снятых беспилотниками, при помощи искусственного интеллекта и машинного обучения. Сейчас у американских военных просто не хватает человеческих ресурсов, чтобы отсматривать и выбирать полезные отрывки из собранного дронами материала, пишут AIN.UA.

Работа над пилотной программой началась еще в апреле. Google добровольно предложила свои ресурсы для помощи Пентагону. Как объяснила глава облачного подразделения компании Диана Грин, письмо утекло в общественный доступ до того, как топ-менеджеры успели выступить перед сотрудниками с объяснением. Грин указывает, что Google предоставила Пентагону лишь открытую для всех желающих библиотеку TensorFlow. Она помогает создавать алгоритмы для анализа фото и видео.

Технологии поисковика, слоганом которого является фраза «Не будь злом», не будут использоваться для управления дронами или запуска любых видов вооружения. Правда, из текста письма следует, что такое объяснение не удовлетворит недовольных: «Хотя тут вовлечен и узкий круг специализированных приложений, технология строится для военных и как только она будет завершена, ее с легкостью смогут использовать для помощи в таких задачах». В тексте письма озвучено требование прекратить работу над Maven и создать единую политику по невмешательству в подобные инициативы.

В комментарии The New York Times пресс-секретарь Google сообщил, что внутри компании идут оживленные дебаты насчет этого вопроса, а руководство обеспокоено возможными перспективами. Также он отметил, что технология отбирает изображения для последующей модерации людьми и сделана с благими намерениями, чтобы спасти сотрудников от изматывающей, монотонной работы.

В прошлом Google с большей осторожностью относился к военным. В 2013 году поисковик не принял финансирование от Управления перспективных исследовательских проектов Министерства обороны США более известного как DARPA. Поводом для выдачи фондов была покупка ряда компаний по производству робототехники, у которых были тесные связи с Пентагоном. В то же время бывший гендиректор Google (и участник совета директоров) Эрик Шмидт возглавляет совет по инновациям при Пентагоне, в составе которого также числится вице-президент Google Мило Медин. Стоит отметить, что за 2017 год Министерство обороны США потратило на проекты, связанные с ИИ, около $7,4 млрд.


Михаил Сапитон, AIN


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