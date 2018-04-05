Ученые рассказали, как должен выглядеть «дружелюбный» робот

Повсеместная роботизация неминуема. В связи с этим ученые хотят знать, какие роботы кажутся для людей привлекательными, ведь многие устройства планируется сделать социальными. Для этого специалисты опросили больше количество добровольцев. У населения спрашивали, какие черты роботов считаются привлекательными, информирует supreme2.ru.

Ученые создали список из 76 признаков. Некоторые из них представляли из себя форму каких-то частей тела или же их отсутствие. После этого варианты показали людям, предложив выбрать самый понравившийся. В итоге было определено, что привлекательными считаются роботы, которые имеют белое лицо. Также добровольцы рассказали, что хотели бы видеть на устройстве рот. Нос и глаза оказались не такими важными.

Стоит отметить, что еще раннее было выяснено, что чем больше робот похож на человека, тем он более приятным кажется для людей. Но если копирование очень реалистично, то устройство может пугать.