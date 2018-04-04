Робот Scribit может разрисовать ваши стены

Пару лет назад архитектурная и дизайнерская фирма Carlo Ratti Associati (CRA) продемонстрировала систему, в которой использовались беспилотные летательные аппараты для рисования изображений на стенах.

Это было очень умно, но, возможно, не то, что могло легко стать коммерческим продуктом. Однако робот компании Scribit для настенного рисунка предназначен именно для этого.

Scribit оснащен четырьмя стираемыми маркерами разных цветов. Он перемещается по двухосевой плоскости, по вертикальным поверхностям, таким как стены, окна или доски.

Алюминиевое круговое устройство подвешено к двум легким диагональным кабелям и может быть установлено всего за пять минут.

Содержимое можно загрузить в Scribit прямо из Интернета.

Как стало известно, CRA официально объявит о Scribit в Милане шестнадцатого апреля, на мероприятии дизайна Salone del Mobile.

Пятого июня начнется кампания по сбору информации. В настоящее время нет никакb[ lfyys[ о плановой цене помощника.