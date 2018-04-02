Система RemoveDebris будет очищать космос от мусора

Система RemoveDebris отправляется на Международную космическую станцию, где астронавты планируют провести интересный эксперимент в конце мая.

Космический мусор — это постоянно растущая проблема с более чем 7500 тонн избыточного оборудования. Эти материалы создают опасность столкновения с летальными аппаратами.

И поэтому RemoveDebris продемонстрирует технологии, которые могут быть использованы для очистки техно-мусора.

Спутник весом в 100 кг должен выехать на орбиту в следующий понедельник на борту ракеты SpaceX Falcon 9.

Он будет храниться на МКС в течение нескольких недель, прежде чем его выпустят в открытое пространство. RemoveDebris несет свой собственный «мусор». Он должен его вытолкнуть, а потом отследить и забрать назад.

Спутник будет запущен, чтобы узнать больше о том, как такие устройства перемещаются и воздействуют на поверхность в микрогравитации.

К слову, главным исследователем темы космического мусора является профессор Гульельмо Аглиетти из Космического центра Университета Суррея.

Он рассказал: «Причина, по которой мы делаем эту миссию таким образом, состоит в том, что она недорого обходится…».