"Хаббл" сфотографировал "космический глаз" из сотен галактик
Орбитальная обсерватория «Хаббл» получила фотографии причудливого «космического глаза», чей зрачок и радужная оболочка сложены из нескольких скоплений галактик, чей свет был искажен гравитационными полями.
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В соответствии с предсказаниями теории относительности Эйнштейна, любое скопление темной или видимой материи большой массы взаимодействует со светом и заставляет его лучи искривляться, как это делают обычные оптические линзы. За последние годы астрономы нашли тысячи подобных структур при наблюдениях за крупными галактиками и их скоплениями.
Сам Эйнштейн, что интересно, считал, что подобные искривления, возникающие в результате взаимодействия гравитационного поля звезд и света других светил или галактик, будут слишком маленькими и незаметными для глаза человека или телескопов. Сегодня астрономы пользуются подобными феноменами, которые часто называют «крестами» или «линзами Эйнштейна», для наблюдений за самыми далекими и древними звездами Вселенной.
Группа галактик, получившее имя SDSSJ0146-0929, является одним из самых заметных примеров того, что великий физик мог ошибаться. Ее центральная часть, яркий зрачок, представляет собой крупное скопление галактик, которое расположено в нескольких миллиардах световых лет от Земли.
Яркая «радужная оболочка», окружающая центральное скопление, представляет собой изображение одной и той же галактики, расположенной непосредственно за SDSSJ0146-0929 и удаленной от Земли на еще большее расстояние. Притяжение, вырабатываемое «зрачком» этой космической структуры, настолько велико, что оно искривляет свет этого скопления звезд и заставляет его образовать яркий светящийся ореол на некотором расстоянии от себя.
Изучение и сравнение «копий» данной галактики, как отмечают астрономы, поможет вычислить точное расстояние до нее и понять, как выглядела Вселенная в далеком прошлом и работала ли она по тем же законам, что и сегодня.
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