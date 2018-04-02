Первая доставка груза "Почты РоSSии" беспилотником завершилась крушением сразу после взлета

Беспилотный аппарат восстановлению не подлежит.

Фото: flashsiberia.com
Фото: flashsiberia.com

Беспилотник "Почты РоSSии", который должен был доставить посылку из Улан-Удэ в соседнюю деревню, потерпел крушение сразу после взлета, врезавшись в дом, пишет издание FlashSiberia. Это был первый рейс по доставке почтового груза с помощью беспилотного летательного аппарата в истории роSSийской почты.

В торжественном запуске аппарата принимали участие глава Бурятии и генеральный директор "Почты РоSSии". "Я очень рад, что мы сегодня здесь запускаем этот проект, который должен стать успешным", - заявил глава компании.

Но сразу после взлета беспилотник врезался в жилой дом и рухнул на землю. При инциденте никто не пострадал, а сам аппарат восстановлению не подлежит. По мнению сотрудников почты, одной из причин крушения беспилотника могли стать WiFi-точки, которые "сбили с толка" БПЛА.

"Почта РоSSии" планирует использовать беспилотники для доставки груза в труднодоступные районы в регионах страны.


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