Ученые рассказали, какие технологии они собираются использовать для колонизации Марса
То, что колонизировать Марс не так просто, ученые уже признались. Не смотря на то, что условия на Красной планете совсем не такие, как на Земле, туда все же собираются направить людей. Ученые надеются, что современные технологии позволят обустроить на Марсе первопроходцев, информирует supreme2.ru.
Предполагается, что на Марс будут отправлены защитные слои. Они смогут перекрыть радиационные лучи и таким образом защитить людей. Правда, доставка этой техники будет проблематичной, ведь она очень тяжелая. На перевоз понадобится много средств, это удорожит марсианскую миссию.
Ученые уже давно говорят о космическом излучении, которое влияет как на здоровье человека, так и на технику. Устройства в космосе также могут выходить из строя. Это настоящая проблема на пути к межпланетным полётам.
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31.03.2018 11:08