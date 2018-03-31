Ученые рассказали, какие технологии они собираются использовать для колонизации Марса

Ученые рассказали, какие технологии они собираются использовать для колонизации Марса

То, что колонизировать Марс не так просто, ученые уже признались. Не смотря на то, что условия на Красной планете совсем не такие, как на Земле, туда все же собираются направить людей. Ученые надеются, что современные технологии позволят обустроить на Марсе первопроходцев, информирует supreme2.ru.

Предполагается, что на Марс будут отправлены защитные слои. Они смогут перекрыть радиационные лучи и таким образом защитить людей. Правда, доставка этой техники будет проблематичной, ведь она очень тяжелая. На перевоз понадобится много средств, это удорожит марсианскую миссию.

Ученые уже давно говорят о космическом излучении, которое влияет как на здоровье человека, так и на технику. Устройства в космосе также могут выходить из строя. Это настоящая проблема на пути к межпланетным полётам.


Олег Писарев, Supreme2.Ru


!

Если для Вас конкретно эта новость оказалась важной или интересной - пожалуйста, поделитесь ею в своей любимой социальной сети с помощью кнопок, расположенных под этим текстом. Это поможет нам в будущем делать более качественную подборку материалов, исходя из Ваших потребностей\интересов.




Коды для вставки в блог\форум

blog comments powered by Disqus

Вспомним другие новости из этого раздела?


Ctrl+←

Интересные новости
На румынской АЭС произошла аварияНа румынской АЭС произошла авария
Трамп подписал щедрую финансовую программу для НАСАТрамп подписал щедрую финансовую программу для НАСА
NASA построит корабль для защиты Земли от астероидовNASA построит корабль для защиты Земли от астероидов
Палеонтологи нашли останки новорожденного детеныша тираннозавраПалеонтологи нашли останки новорожденного детеныша тираннозавра
SpaceX запустила Falcon 9 с 10-ю аппаратами для спутников нового поколения
Блок рекламы


Похожие новости
Ученые предложили остудить Землю распылением в воздухе солиУченые предложили остудить Землю распылением в воздухе соли
Ученые рассказали, какую опасность в себе таит космическая радиацияУченые рассказали, какую опасность в себе таит космическая радиация
Ученые раскрыли секрет странных черепов средневековых европейских женщинУченые раскрыли секрет странных черепов средневековых европейских женщин
Маск: колонизация Марса – это наш шанс спасти человечество в Третьей мировой войнеМаск: колонизация Марса – это наш шанс спасти человечество в Третьей мировой войне
НАСА сможет определить, какие ледники могут наводнить прибрежные городаНАСА сможет определить, какие ледники могут наводнить прибрежные города
Ученые синтезировали борца с устойчивыми к антибиотикам бактериямиУченые синтезировали борца с устойчивыми к антибиотикам бактериями
Гибель кораллов приведет к увеличению волн в океане - ученыеГибель кораллов приведет к увеличению волн в океане - ученые
Ученые рассказали, сколько раз астероиды сблизятся с Землей до 2050 годаУченые рассказали, сколько раз астероиды сблизятся с Землей до 2050 года
Ученые: весна наступает в Арктике на месяц раньше, чем 10 лет назадУченые: весна наступает в Арктике на месяц раньше, чем 10 лет назад
Ученые предупреждают о сближении с Землей крупного астероидаУченые предупреждают о сближении с Землей крупного астероида
Последние новости
Подгружаем последние новости