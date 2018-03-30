NASA построит корабль для защиты Земли от астероидов

kosmos

Ученые из Ливерморской национальной лаборатории стали частью команды, которая займется «планетарной защитой». В их планах — разработка космического корабля, чьей задачей станет отклонение астероидов, которые угрожают Земле.

Будущий дизайн и техническое наполнение корабля опубликованы в журнале Acta Astronautica, передает Хайтек.

Девятиметровый корабль весом почти 9 тонн получил название HAMMER (Hypervelocity Astoid Mitigation Mission for Emergency Response vehicle). Он имеет модульную конструкцию, которая позволит ему служить тараном астероидов, но также он сможет перевозить ядерные устройства к космическим телам. HAMMER, в первую очередь, сосредоточится на защите Земли от астероида 101955 Bennu площадью 500 квадратных метров, сейчас кружащегося вокруг Солнца со скоростью около 63 000 миль в час. Исходя из имеющихся наблюдений, шанс на то, что он приблизится к нашей планете на близкое расстояние — 1 из 2700; это может случиться 25 сентября 2135 года. В случае столкновения кинетическая энергия этого воздействия будет эквивалентна 1200 мегатоннам — это в 80 000 раз больше энергии взрыва в Хиросиме.

«Вероятность столкновения сейчас кажется малой, но при этом последствия будут ужасными», — сказала Кирстен Хоули, соавтор описания корабля. «Это исследование поможет нам понять, как человечество сможет ответить на угрозу в случае ее возникновения. Таким образом, у нас будет больше вариантов развития событий».

Постройка корабля станет общим проектом NASA, которая займется обнаружением потенциально опасных астероидов в космосе, комиссии по ядерной безопасности и Ливерморской национальной лаборатории.


!

Если для Вас конкретно эта новость оказалась важной или интересной - пожалуйста, поделитесь ею в своей любимой социальной сети с помощью кнопок, расположенных под этим текстом. Это поможет нам в будущем делать более качественную подборку материалов, исходя из Ваших потребностей\интересов.




Коды для вставки в блог\форум

blog comments powered by Disqus

Вспомним другие новости из этого раздела?


Ctrl+←

Интересные новости
Большое тихоокеанское мусорное пятно в 3 раза превысило территорию ФранцииБольшое тихоокеанское мусорное пятно в 3 раза превысило территорию Франции
На румынской АЭС произошла аварияНа румынской АЭС произошла авария
Трамп подписал щедрую финансовую программу для НАСАТрамп подписал щедрую финансовую программу для НАСА
К концу века в Африке вымрет половина видов животных и птиц – ООНК концу века в Африке вымрет половина видов животных и птиц – ООН
The Economist: Искусственный интеллект может стать надзирателем для людей на работеThe Economist: Искусственный интеллект может стать надзирателем для людей на работе
Блок рекламы


Похожие новости
Космические апараты NASA теперь могут включать в себя космические аппараты, оснащенные плутониемКосмические апараты NASA теперь могут включать в себя космические аппараты, оснащенные плутонием
NASA хочет, чтобы вы «проверяли» небоNASA хочет, чтобы вы «проверяли» небо
Украина предложила построить космодром в АвстралииУкраина предложила построить космодром в Австралии
NASA протестировало робота, который отправится на МарсNASA протестировало робота, который отправится на Марс
Ученые рассказали, где произойдет следующий переворот полюсов ЗемлиУченые рассказали, где произойдет следующий переворот полюсов Земли
В Японии намерены построить самый высокий в мире деревянный небоскребВ Японии намерены построить самый высокий в мире деревянный небоскреб
Tesla построит в Нью-Йорке хранилища электроэнергии PowerpackTesla построит в Нью-Йорке хранилища электроэнергии Powerpack
NASA испытает украинский сервис для измерения давления на астронавтах
Тяжелая ракета NASA будет стоить в 10 раз дороже ракеты SpaceXТяжелая ракета NASA будет стоить в 10 раз дороже ракеты SpaceX
Tesla помогает Южной Австралии построить виртуальную электростанциюTesla помогает Южной Австралии построить виртуальную электростанцию
Последние новости
Подгружаем последние новости