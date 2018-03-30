NASA построит корабль для защиты Земли от астероидов

Ученые из Ливерморской национальной лаборатории стали частью команды, которая займется «планетарной защитой». В их планах — разработка космического корабля, чьей задачей станет отклонение астероидов, которые угрожают Земле.

Будущий дизайн и техническое наполнение корабля опубликованы в журнале Acta Astronautica, передает Хайтек.

Девятиметровый корабль весом почти 9 тонн получил название HAMMER (Hypervelocity Astoid Mitigation Mission for Emergency Response vehicle). Он имеет модульную конструкцию, которая позволит ему служить тараном астероидов, но также он сможет перевозить ядерные устройства к космическим телам. HAMMER, в первую очередь, сосредоточится на защите Земли от астероида 101955 Bennu площадью 500 квадратных метров, сейчас кружащегося вокруг Солнца со скоростью около 63 000 миль в час. Исходя из имеющихся наблюдений, шанс на то, что он приблизится к нашей планете на близкое расстояние — 1 из 2700; это может случиться 25 сентября 2135 года. В случае столкновения кинетическая энергия этого воздействия будет эквивалентна 1200 мегатоннам — это в 80 000 раз больше энергии взрыва в Хиросиме.

«Вероятность столкновения сейчас кажется малой, но при этом последствия будут ужасными», — сказала Кирстен Хоули, соавтор описания корабля. «Это исследование поможет нам понять, как человечество сможет ответить на угрозу в случае ее возникновения. Таким образом, у нас будет больше вариантов развития событий».

Постройка корабля станет общим проектом NASA, которая займется обнаружением потенциально опасных астероидов в космосе, комиссии по ядерной безопасности и Ливерморской национальной лаборатории.