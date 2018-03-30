SpaceX запустила Falcon 9 с 10-ю аппаратами для спутников нового поколения

Возвращение ракеты для повторного использования не планируется.

Аэрокосмическая компания SpaceX в пятницу, 30 марта, успешно провела пятый по счету запуск спутников IridiumNEXT с помощью ракеты Falcon 9.

Об этом сообщается на официальном сайте компании.

Запуск провели с базы ВВС США Ванденберг в Калифорнии. В ходе миссии Iridium 5 на орбиту будут доставлены 10 аппаратов из 75 спутников нового поколения - Iridium NEXT.

Первая ступень ракеты уже летала в космос в октябре 2017 рамках миссии Iridium 3. Возвращение Falcon 9 для повторного использования не планируется.

Как сообщалось 22 февраля, SpaceX запустила ракету Falcon 9 с первыми интернет-спутниками.