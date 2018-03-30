Программное обеспечение превращает трикотажные машины в 3D-принтеры

Обычно программирование промышленной трикотажной машины для вязания определенного типа предметов — довольно сложный процесс.

В результате они обычно не используются для создания единичных вещей. Это может измениться благодаря новому программному обеспечению, которое показывает, как вязать 3D-объекты.

Программа была разработана командой Университета Карнеги-Меллона во главе с доцентом Джеймсом Макканном.

В основном, он принимает компьютерные модели трехмерных объектов (в виде 3D-сеток) и автоматически преобразует их в инструкции по шитью, которые позволяют компьютерным машинам вязания производить эти объекты по требованию.

Программное обеспечение предназначено для работы с широко используемыми вязальными машинами V-bed, в которых петли пряжи задействованные параллельными слоями игл.

Ограничения этих машин — учетная запись по программе, в результате чего приводятся инструкции, которые минимизируют вероятность разрушения нити или заклинивания.

В настоящее время система способна производить изделия с ровными поверхностями, а не с узорчатой строчкой. Кроме того, программное обеспечение еще не совместимо со всеми марками и моделями машин.

«Вязальные машины могут стать такими же удобными, как 3D-принтеры», — говорит Макканн.