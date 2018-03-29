На румынской АЭС произошла авария
Данные, был ли выброс радиации, Украина получит завтра.
Второй энергоблок румынской АЭС "Чернаводэ" автоматически отключился от национальных энергосетей из-за аварии.
Отключение произошло из-за неисправности в электрической системе станции, которая не связана с процессами в реакторе.
"Автоматическое отключение реактора от сетей и ремонт электрических систем не окажут негативного влияния на персонал, население и окружающую среду, поскольку осуществляются в соответствии с нормами и стандартами ядерной безопасности", - сообщает оператор АЭС компания Nuclearelectrica.
25 марта из-за неполадки в одной из систем был остановлен первый блок румынской АЭС. Nuclearelectrica заявила, что эти два случая не связаны между собой.
Сейчас АЭС "Чернаводэ" продолжает работать с одним реактором.
Начальник отдела радиационно-экологического контроля Центральной геофизической обсерватории Валерий Гирий сообщил агентству "Интерфакс-Украина", что данные с фильтровентиляционной установки в Одессе о том, произошел ли выброс радиации, поступят лишь в первой половине дня пятницы.
"Завтра утром в Киеве будем снимать с фильтровентиляционной установки. Если дошло, то завтра утром это зафиксируем. Сейчас у нас нет данных", - отметил он.
АЭС "Чернаводэ" - единственная атомная электростанция в Румынии. Введена в эксплуатацию в 1996 году.
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29.03.2018 09:29