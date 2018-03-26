К концу века в Африке вымрет половина видов животных и птиц – ООН

В течение ближайших десятилетий биологическое разнообразие в мире существенно сократится, множество видов животных, птиц, рыб и растений исчезнет.

К такому выводу пришли эксперты Организации Объединенных Наций, которые подготовили доклад об угрозах экосистемам Европы, Северной и Южной Америки, Центральной Азии, Африки и Азиатско-Тихоокеанского региона, сообщает ZN.UA.

По мнению экспертов, к 2100 году более половины видов животных и птиц в Африке может вымереть. Высыхание африканских озер приведет к гибели растений и существенному обеднению африканской флоры.

Демографические изменения также негативно скажутся на экологической ситуации на континенте. Согласно прогнозам, к 2050 году количество населения в Африке увеличится вдвое – 1,25 до 2,5 миллиардов человек.

К 2050 году в Юго-Восточной Азии исчезнет до 90% кораллов. И этот процесс не удастся остановить даже в случае замедления глобального потепления. До 2048 года регион может остаться полностью без рыбных ресурсов, если темпы промышленного лова не будут снижены.

Вымирание грозит также ряду биологических видов в Америке. Ученые отмечают, что после открытия континента количество видов в регионе сократилось на 31%. В 2050 году этот показатель, согласно прогнозам, составит 40%.

Кроме того, вымирание грозит более 60% культурам и языкам коренных народов Америки.