К концу века в Африке вымрет половина видов животных и птиц – ООН

afrika

В течение ближайших десятилетий биологическое разнообразие в мире существенно сократится, множество видов животных, птиц, рыб и растений исчезнет.

К такому выводу пришли эксперты Организации Объединенных Наций, которые подготовили доклад об угрозах экосистемам Европы, Северной и Южной Америки, Центральной Азии, Африки и Азиатско-Тихоокеанского региона, сообщает ZN.UA.

По мнению экспертов, к 2100 году более половины видов животных и птиц в Африке может вымереть. Высыхание африканских озер приведет к гибели растений и существенному обеднению африканской флоры.

Демографические изменения также негативно скажутся на экологической ситуации на континенте. Согласно прогнозам, к 2050 году количество населения в Африке увеличится вдвое – 1,25 до 2,5 миллиардов человек.

К 2050 году в Юго-Восточной Азии исчезнет до 90% кораллов. И этот процесс не удастся остановить даже в случае замедления глобального потепления. До 2048 года регион может остаться полностью без рыбных ресурсов, если темпы промышленного лова не будут снижены.

Вымирание грозит также ряду биологических видов в Америке. Ученые отмечают, что после открытия континента количество видов в регионе сократилось на 31%. В 2050 году этот показатель, согласно прогнозам, составит 40%.

Кроме того, вымирание грозит более 60% культурам и языкам коренных народов Америки.


!

Если для Вас конкретно эта новость оказалась важной или интересной - пожалуйста, поделитесь ею в своей любимой социальной сети с помощью кнопок, расположенных под этим текстом. Это поможет нам в будущем делать более качественную подборку материалов, исходя из Ваших потребностей\интересов.




Коды для вставки в блог\форум

blog comments powered by Disqus

Вспомним другие новости из этого раздела?


Ctrl+←

Интересные новости
Открытие биологов дает надежду на создание препаратов для омоложения клеток мозгаОткрытие биологов дает надежду на создание препаратов для омоложения клеток мозга
В США провели испытания нового энергетического оружияВ США провели испытания нового энергетического оружия
Большое тихоокеанское мусорное пятно в 3 раза превысило территорию ФранцииБольшое тихоокеанское мусорное пятно в 3 раза превысило территорию Франции
Исследование стволовых клеток направлено на лечение слепотыИсследование стволовых клеток направлено на лечение слепоты
Последний самец северного белого носорога умер в возрасте 45 лет в КенииПоследний самец северного белого носорога умер в возрасте 45 лет в Кении
Блок рекламы


Похожие новости
Уже к концу нынешнего века от Гренландского ледяного щита может ничего не остатьсяУже к концу нынешнего века от Гренландского ледяного щита может ничего не остаться
Организм человека изначально настроен на мутацииОрганизм человека изначально настроен на мутации
Искусственный интеллект Microsoft нарисовал птицу по текстовому описаниюИскусственный интеллект Microsoft нарисовал птицу по текстовому описанию
Ученые создали тест, диагностирующий восемь видов рака по анализу кровиУченые создали тест, диагностирующий восемь видов рака по анализу крови
Ученые показали, как работает мозг человека (ВИДЕО)Ученые показали, как работает мозг человека (ВИДЕО)
В 2200 году нахождение на открытом воздухе станет для человека опасным - климатологиВ 2200 году нахождение на открытом воздухе станет для человека опасным - климатологи
Искусственный интеллект превзошел человека в чтении и понимании текстаИскусственный интеллект превзошел человека в чтении и понимании текста
В Эстонии обнаружили древнейшие в мире глаза животных, которым 530 миллионов летВ Эстонии обнаружили древнейшие в мире глаза животных, которым 530 миллионов лет
Глава Boeing обещает раньше Маска отправить человека на МарсГлава Boeing обещает раньше Маска отправить человека на Марс
Ученые назвали новую теорию происхождения человекаУченые назвали новую теорию происхождения человека
Последние новости
Подгружаем последние новости