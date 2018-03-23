Подлодки США получат разведывательные беспилотники

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Экспериментальное управление оборонных инноваций Пентагона объявило конкурс на разработку разведывательного беспилотного летательного аппарата, который можно было бы запускать с подводных лодок в подводном положении.

Как сообщает Flightglobal, новые аппараты должны будут выполнять полеты как под управлением оператора, так и в полностью автономном режиме.

В настоящее время ВМС США уже ограниченно используют беспилотники Blackwing. Эти аппараты запускаются с подводных лодок в подводном положении в специальном контейнере. Всплыв, контейнер выпускает беспилотник, который начинает кружить над заданным районом. Сам аппарат отвечает лишь за ретрансляцию сигналов. Он также может передавать видеоданные, но о полноценной разведке речи не идет.

Согласно требованию американских военных, новый беспилотник должен быть способен нести несколько систем разведки и наблюдения. Продолжительность полета аппарата должна быть не меньше одного часа, а дальность его действия — более 55,6 километра. Аппарат должен обмениваться с запустившей его подлодкой данными, зашифрованными с помощью блочного 256-битного алгоритма AES.

Другие подробности о перспективной разработке пока не раскрываются. В Экспериментом управлении оборонных инноваций заявили, что по итогам конкурса будет определен один победитель, который должен будет собрать прототип беспилотника для испытаний.

Беспилотники Blackwing представляют собой небольшие аппараты с раскладывающимися крылом и хвостовым оперением. Они упаковываются в специальный контейнер диаметром 7,62 сантиметра. Такие аппараты запускаются либо через системы запуска ложных целей, либо через торпедные аппараты.

После запуска Blackwing могут находиться в воздухе до одного часа. По истечении этого времени беспилотники садятся на воду, после чего экипаж подводной лодки или американского надводного корабля подбирает их. Военные также рассматривают возможность создания версии Blackwing с боевым блоком, который сможет выступать в качестве барражирующего боеприпаса.

Источник: N+1


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